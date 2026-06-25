За или срещу жените? В чия полза работи изкуственият интелект?

Изкуственият интелект често възпроизвежда полови и расови предразсъдъци и може да допринесе за разпространението на онлайн насилие срещу жени. Това предупредиха от службата на ООН, занимаваща се с въпросите, свързани с жените. Според организацията, проучване на 133 системи с изкуствен интелект е установило, че алгоритмите показват полови предразсъдъци в почти половината от случаите. По-конкретно, езиковите модели по-често свързват жените с домакински задължения и грижи за деца, докато мъжете са свързани с кариера, бизнес и лидерство.

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Случайна грешка?

ООН отбелязва, че тези резултати не могат да се отдадат на случайна грешка. Според експертите алгоритмите са обучени върху огромна база текстове и заедно с тази информация пренасят съществуващите обществени стереотипи. При това, само 24 от 138-те държави, включени в проучването, споменават равенството между половете в своите национални стратегии за развитие на изкуствен интелект.

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Онлайн насилие

Що се отнася до онлайн насилието, според организацията, почти една на всеки четири жени сред анкетираните журналисти, защитници на правата на човека и активисти е преживяла тормоз или малтретиране с помощта на инструменти за изкуствен интелект. Други 12% съобщават, че изображенията им са разпространявани без съгласие, а 6% са били жертва на дийпфейкове.

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Експертите също така посочват, че жените остават недостатъчно представени в разработването на нови технологии. Според Международната организация на труда жените представляват приблизително 30% от работещите в индустрията за изкуствен интелект. ООН смята, че без по-голямо участие на жените в създаването и регулирането на подобни системи, съществуващите предразсъдъци биха могли да се затвърдят в бъдещите технологии.

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