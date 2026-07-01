Google "уби" функция, използвана от милиони потребители по целия свят

Google прекратява работата на Tenor API, което ще доведе до известни проблеми при споделянето на GIF-ове в любимите ви социални платформи и приложения. Tenor API е това, което свързва хранилището на GIF файлове на Tenor с различни приложения и услуги в интернет. Вероятно никога не сте се замисляли или дори не сте знаели за съществуването на Tenor API. То е неразделна част от това, което позволява на Tenor да работи в различни приложения и услуги в интернет. А Tenor, разбира се, е хранилище за GIF-ове, където можете да търсите GIF изображения и да ги споделяте с приятели, семейство и непознати.

⚠️ Google has shut down the Tenor API — the world's largest GIF library



Starting today, apps that haven't switched to alternative providers will lose their built-in GIF search.



Some platforms have already replaced Tenor with other libraries, so most users may not notice any… pic.twitter.com/gInYK5BtlN — NEXTA (@nexta_tv) June 30, 2026

Ако използвате Discord, X или някое от комуникационните приложения на Google, като Google Messages, и сте търсили GIF-ове в тях, тогава сте се сблъскали с Tenor API, което захранва тези инструменти за избор на GIF-ове. От днес Google прекратява работата на Tenor API. Това означава, че X и други услуги, като Discord, вече няма да използват Tenor API в бъдеще. Вероятно това ще се отрази за известно време на търсенето и споделянето на GIF-ове в тези услуги, но не непременно по значителен и негативен начин. Повечето от тези услуги вероятно също ще преминат към други алтернативи в даден момент. Ако вече не са го направили.

Google потвърди, че API-то на Tenor е преустановено от 30 юни

Тъй като API-то е преустановено от днес, някои услуги може би вече са преминали към друга платформа. Например, приложението Discord вече изглежда използва Klipy, а не Tenor. Приложенията на Google, като Gboard, все още показват "търсене в Tenor", когато търсите GIF чрез инструмента за избор на GIF в това приложение. Това е така, защото всички приложения или услуги на Google, които използват интеграции с Tenor, ще останат активни. Така че, ако използвате Gboard, Tenor ще остане хранилището за търсене на тези GIF-ове. X също вече е преминал към алтернатива, както отбелязва 9To5Google. Тези промени влизат в сила незабавно, макар че някои приложения или услуги с интеграции на Tenor може да продължат да функционират и след днешната дата. Всички интеграции, които все още са активни към 1 юли, ще престанат да работят на 1 юли, пишат от "Android Headlines".

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