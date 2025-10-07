Бъди дигитален – независимо от възрастта!

Войната в Украйна:

07 октомври 2025
Безплатен курс по дигитални умения за хора 50+

Ако сте на 50+ години и живеете в София – работещи или в търсене на нови възможности – това обучение е за вас!

Асоциация за развитие на София, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Young Talents 50+ ви канят на второто издание на безплатния курс по дигитални умения! Обучението се организира след успешното приключване на курсовете за лични умения и въвеждащия курс по дигитални умения, проведени в началото на тази година.

🎯 Какво ще получите?
✔ 30 учебни часа в хибриден формат – присъствено и онлайн, групови и индивидуални консултации между присъствените занятия
✔ Практически знания за:

  • Създаване на дигитално съдържание
  • Работа със социални мрежи за бизнес цели
  • Основи на изкуствения интелект
  • Киберсигурност и защита на личните данни
    ✔ Достъп до основни дигитални публични услуги
    ✔ Сертификат при участие в поне 2 присъствени занятия

📍 Кога и къде?

  • Дати: 7, 14 и 21 ноември 2025 г.
  • Часове: от 9:30 до 14:30 ч.
  • Място: SofiaLab, ул. „Сердика“ 1, ет. 3 (с асансьор)

👨‍🏫 Кой ще ви обучава?
Пламен Петров – експерт с над 25 години опит в ИТ обучението на възрастни и университетски преподавател по информатика и технологии. Специализирал е в областта на образователните технологии и в обучението по технологично предприемачество

📌 Местата са ограничени!
👉 Регистрирайте се тук: ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

🔗 Научете повече за инициативата СИНКЛУЗИВ и проекта, финансиран от програма „Хоризонт Европа“ на ЕС, тук.

Асоциация за развитие на София
