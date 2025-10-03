Как Гърция изпревари всички: държава и родители заедно забраняват социалните мрежи за деца

Все повече хора, най-вече децата, всеки ден изпадат буквално в състояние на транс, докато скролират в TikTok и другите социални мрежи. Това води не само до социална изолация, нарушение на краткосрочната памет и по-лоши оценки в училище. Стига се дори по-далеч - научни доклади и проучвания вече потвърждават, че така нареченият "doomscrolling" (превъртане на къси видеа и безкрайни публикации) е свързан със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, или ADHD. Засягат се множество мозъчни функции, включително емоциите.

Социалните мрежи печелят, родителите са в безизходица, а политиците се опитват да намерят решение. Сега Гърция смята, че е намерила решението.

Южната ни съседка ще стане първата държава в Европа, която ще забрани достъпа до основни социални мрежи на деца под 15 години, а също така ще спре непълнолетните (под 18 г.) да влизат в сайтове за хазарт, платформи за продажба на алкохол и цигари и приложения за запознанства като Tinder. Правилата трябва да започнат да действат до края на октомври, с което Гърция ще изпревари дори Австралия, давана досега за пример с приетото си законодателство още в края на 2024 г.

Австралия ще забрани достъп до социални мрежи на децата под 16 години до края на настоящата година, но гръцкият модел се различава, въпреки че черпи доста "ноу-хау" от австралийците. Останалите страни в ЕС също наблюдават процеса, за да извлекат най-доброто от съответните подходи - Франция, Испания, Италия и Дания вече се включват в тестов план на Европейската комисия за въвеждане на проверка на възрастта в националните им приложения.

Kids Wallet: как Гърция спира достъпа до социални мрежи за деца?

Гръцките правителствени агенции са провели обширни дискусии със социалните медии и интернет гиганти като Google относно начините за прилагане на тези ограничения. Според източници на изданието Protothema.gr от Министерството на цифровото управление - използваната технология произхожда от ЕС. Окончателните решения относно обхвата на ограниченията обаче ще бъдат взети изключително от министър-председателя Кириакос Мицотакис, който се е ангажирал лично с въпроса. Делегация от Европейската комисия пристигна в Атина на 2 октомври, за да бъде информирана за напредъка на проекта и да обмени технически опит.

Снимка: Getty Images

Гръцкият и по-широкият европейски план може да има същите цели като австралийския, но методът на прилагане ще бъде различен. В Австралия, в сътрудничество със социалните медийни платформи, на лицата под 16 години е забранено да имат акаунти в 16 конкретни социални мрежи, включително Facebook, TikTok и YouTube. На практика на австралийците може да им се наложи да използват документи за самоличност, за да създадат или поддържат акаунти в социалните медии. Има обаче и недостатък - в някои платформи като TikTok всеки (включително непълнолетните) все още може да разглежда съдържанието, без да се регистрира, т.е. като външен посетител.

За разлика от това, гръцкият план не разчита на ограничения на платформата, а контролира достъпа на ниво устройство. Лимитът идва още на равнище мобилен телефон, таблет, лаптоп или друго устройство, използвано от непълнолетни.

Контролът на достъпа, филтрирането и пълното блокиране — дори без влизане в профил — ще се извършват чрез приложението Kids Wallet ("Детски портфейл"), въведено от Министерството на цифровото управление в Атина. Тъй като данните на непълнолетните вече са съхранени в това държавно приложение, то ще блокира или премахва платформите за социални медии (Facebook, TikTok, Instagram, X и др.) от резултатите от търсенето или директния достъп, ако потребителят на устройството е на възраст под 15 години.

По същия начин механизмът за филтриране ще блокира достъпа до платформи и уебсайтове, ограничени за лица под 18 години, като онлайн платформи за хазарт, уебсайтове за продажба на тютюн и алкохол и порнографски сайтове. Естествено, онлайн платформи за запознанства - като най-популярното приложение за това в света Tinder - също ще бъдат блокирани за непълнолетни.

Всичко това е само помощ за родителите от най-високо ниво. "Тежката работа" следва да се свърши от родителя или настойника. Той трябва да е гарантирал, че всички протоколи за сигурност са налице - например, като е активирал Kids Wallet. Устройството автоматично ще активира всички протоколи за безопасност, като посочи дали потребителят е на възраст над 15 или 18 години. Ако потребителят е на 14 години и се опита да получи достъп до сайт за онлайн хазарт например, устройството ще ограничи съдържанието.

Първата "бариера", създадена от устройството на непълнолетния, ще бъде последвана от втора – този път от самите социални медийни платформи. Те ще коригират мерките си за безопасност и ще увеличат натиска върху потребителите да декларират точно своята възраст, ако има подозрение, че непълнолетни лица използват техните услуги.

Евентуалните пропуски

Според наличната информация обаче Kids Wallet засега е доброволна мярка, с която да се въведе родителски контрол, да се ограничи времето за гледане на екрана и др.

Така че, ако сте на възраст под 15 години и вашето устройство не използва Kids Wallet - т.е. не е инсталирано/активирано от родителите или настойниците, тогава, от правна гледна точка, ограничителният механизъм, може да не блокира достъпа ви. Но самите платформи могат да налагат проверки на възрастта или да изискват родителско съгласие, в зависимост от техните политики и прилагането на гръцкото законодателство. Освен това, ако Kids Wallet стане по-разпространен или се изисква от нормативната уредба, липсата му може да доведе до невъзможност за достъп на вашето устройство до определени платформи, ако правителството започне да прилага мерки.

Остава отворен въпросът за родителите в Гърция дали трябва да се дерегистрират от Kids Wallet или да деинсталират приложението, ако вече децата им са навършили 15/18 години. По принцип възможните сценарии са ръчна промяна на настройки или дори автоматично вдигане на лимитите, но това все още не е ясно определено.

Друг нерешен въпрос е дали и как платформи като WhatsApp, които се използват още за образователни цели и за комуникация между родители и деца, ще бъдат включени в ограниченията.

Снимка: Getty Images

Кой в Европа следва Гърция и докъде стигнаха другите държави?

Техническият метод за забраната е очертан от Брюксел. Европейската комисия насочва държавите членки, включително Гърция, през необходимите стъпки. Целта е да се осигури единство в целия ЕС, споделени решения и по-лесен обмен на технически опит и знания между страните, които решат да приемат такива ограничения, за да защитят непълнолетните си граждани.

През последните месеци, особено през лятото, европейските власти поддържаха отворени канали за комуникация и тясно сътрудничество със социалните медийни платформи, за да намерят взаимно приемливи решения. Например Google e представил набор от предложения за защита както на европейските, така и на гръцките власти. Въпреки че идеите на технологичния гигант са били счетени за технически обосновани и интересни, те не са били приети от ЕС, защото националните приложения като гръцкото Kids Wallet вече предлагат готови решения.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен каза в речта си пред ООН в Ню Йорк през септември, че ЕС и Австралия ще си сътрудничат за защита на децата в социалните медии чрез забрани или възрастови ограничения. Тя се фокусира и върху дизайна на платформите за социални мрежи, като заяви, че те са създадени така, че да предизвикват пристрастяване, задвижвани от "манипулативни алгоритми", чиято крайна цел е "забогатяване" на технологичните милиардери от Силициевата долина.

Фон дер Лайен подчерта как Франция, Испания, Гърция, Дания и Италия тестват плана на Комисията за интегриране на проверка на възрастта в националните приложения. ЕС обяви рамката през юли, когато изпълнителният орган на блока издаде насоки за защита на непълнолетните съгласно Закона за цифровите услуги (DSA). Екип от експерти ще даде съвети за това как да се регулират възрастовите ограничения за непълнолетни в социалните мрежи.

Припомняме, че през 2023 г. Франция прие закон, който изисква социалните мрежи да отказват достъп на потребители под 15-годишна възраст, освен ако родител не даде разрешение. Париж активно насърчава и коалиция в ЕС за забрана на достъпа на лица под 15-годишна възраст до социалните медии.

Снимка: Getty Images

Испания подкрепя задължителните системи за проверка на възрастта и се присъединява към исканията на Европейската комисия за по-стриктен контрол върху достъпа на непълнолетни лица.

В друга наша съседка - Румъния - пък има внесен законопроект, който предлага минимална възраст от 16 години за създаване на профил в социалните мрежи (с родителско съгласие) и строго филтриране на съдържанието. Той все още се обсъжда.

И други европейски държави се движат напред - Норвегия, която не е член на ЕС, обсъжда законопроект на правителството за забрана на социалните мрежи за лица под 15 години.

Швеция действа по по-различен начин - тя е въвела строги препоръки за времето, прекарвано пред екрана, и национална забрана за мобилни телефони в училищата за ученици на възраст 7-16 години, която ще влезе в сила от есента на 2026 г. Това е част от по-широка стратегия за подобряване на цифровата безопасност сред младите хора.

Кириакос Мицотакис иска глобални действия за защита на децата

Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис участва в организираното от Австралия събитие „Защита на децата в дигиталната ера“, проведено по време на седмицата на високо равнище на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. В изказването си той подчерта необходимостта от глобални действия за защита на децата от последствията от неконтролираното използване на социалните медии.

"Ние провеждаме най-големия неконтролиран експеримент в историята върху съзнанието на нашите деца. Не знаем какви ще бъдат последствията, но сме почти сигурни, че те няма да са положителни", коментира той действието на социалните мрежи върху детската психика. Мицотакис отбеляза, че Гърция вече е предприела инициативи в тази област, като е започнала със забраната за използване на мобилни телефони в училищата.

Снимка: Getty Images

За механизма с Kids Wallet той каза: "Първо, трябва да помогнем на родителите, защото това не трябва да бъде само тяхна отговорност. В Гърция взехме тази инициатива много на сериозно. Забранихме мобилните телефони във всички наши училища и това оказа трансформиращо влияние върху образователния опит. Но ние направихме още една стъпка, за да се справим с основния проблем – или по-скоро с основното извинение – което технологичните компании винаги използват, когато говорим за възрастови ограничения в социалните медии: проверка на възрастта. Те казват: „Как можем да знаем истинската възраст на потребителите?“. На първо място, те знаят много добре възрастта на потребителите, защото могат да я определят чрез съдържанието. Те знаят толкова много за нас. Всъщност имат много точна представа за нашата възраст.

Но ние създадохме уебсайт, който по същество прави две неща. Първо, свързва се с нашия цифров регистър. Сега разполагаме с цифров инструмент за родителите за проверка на възрастта, така че те могат да го свържат, когато купуват първия телефон на детето си. Те имат достъп и до лесно за използване приложение за родителски контрол за социалните медии.

Разбира се, тук говорим само за социалните медии, но все още не сме проучили как децата ни взаимодействат с чатботовете с изкуствен интелект. Това ще бъде друга тема за незабавно обсъждане. Наистина ли искаме децата ни да имат дигитални приятели, които могат да ги подтикнат към поведение, което е не само неприемливо, но и потенциално разрушително? Ние имаме отговорността не само да сътрудничим на технологичните компании, но и да изясним кой определя правилата. Технологичните компании печелят много пари, те не трябва да се възползват от уязвимостта на нашите деца", заяви гръцкият премиер.