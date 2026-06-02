HUAWEI Watch FIT 5 Pro идва с обновени сензори, мини тренировки и интелигентно проследяване на здравето

Новото попълнение в гамата часовници на HUAWEI – Watch Fit 5 Pro вече е на пазара и носи някои интригуващи подобрения спрямо предишната версия. Часовникът не е революционно ново устройство, той надгражда моделът от миналата година, правейки го още по-интересен както за употреба в забързано градско ежедневие, така и в множество натоварващи спортни активности.

Дизайн и основни характеристики

HUAWEI Watch Fit 5 Pro запазва характерната правоъгълна форма на серията Fit с корона от дясната страна и допълнителен бутон под нея. Часовникът тежи 30.4 грама, има голям дисплей, цели 1,92 инча, което може да е на границата на удобното за по-фини китки, но пък това му позволява да бъде много по-четим. Всъщност, по същото време на пазара излиза и „чистия“ Watch Fit 5, който е с по-скромни размери и тегло (27 грама), а идва и в повече цветови комбинации. При Watch Fit 5 Pro можем да избираме от 3 цвята – черен, бял и оранжев, като първите два варианта идват с полимерна каишка, а третия е с текстилна каишка с велкро захващане. При мен за тест бе именно третия вариант. Преди да премина към употребата му бях преведен през процеса по първоначална инсталация със задължителната помощ на приложението Huawei Health, което е достъпно както за iOS, така и за Android устройства.

Един часовник може да е изложен на множество по-леки или по-сериозни удари в ежедневието и отчитайки това в HUAWEI се стремят постоянно да подобряват здравината на корпуса. В новия модел той е от подсилен алуминий и защитен от обшивка от титаниева сплав, докато пред екрана е поставено сапфирено 2.5D стъкло с повишена защита от надраскване. Съотношението на екрана към корпуса е 83%, като дори и с подсилено стъкло отпред той има максимална яркост достигаща 3000 нита. Разделителната способност е 480х408 пиксела, а опресняването може да се адаптира от 1Hz до 60Hz с цел по-ефективно пестене на енергия. Последната се осигурява от батерия с повишена плътност (с 14% спрямо предходния модел) и обем 471 mAh и може да осигури работа с едно зареждане до 10 дни при по-ненатоварваща употреба. В нормални условия може да се разчита на 6 или дори 7 дни, като, очаквано, използването за засичане на спортни дейности съкращава живота на батерията. Обещанието на HUAWEI е, че можете да разчитате на 25 часа работа в режим на отчитане на бягане през пресечен терен, което включва и навигация. Зареждането става с помощна на магнитно зарядно, все още с интерфейс USB-A.

Функции, сензори и мини тренировки (mini workouts)

HUAWEI Watch Fit 5 Pro обръща специално внимание на забързаното ни, но и заседяло в различни столове ежедневие – часовникът и неговият симпатичен Панда талисман напомняха, ако се заседя прекалено много и предлагаха избор от 30 кратки упражнения, раздвижвания или разтягания, подходящи в различни ситуации, включително в офис или по време на дълъг път. Мини тренировките са с продължителност от 30 секунди до 5 минути и са подбрани така, че да не изискват специално пространство, за да бъдат изпълнени, а да бъдат максимално лесни и достъпни.

При функционалните възможности на HUAWEI Watch Fit 5 Pro, отправната точка е „Fit“ от името на модела и насочеността му към активния начин на живот. Часовникът е отличен спътник и помощник в множество спортове, като традиционно най-много са ползвателите му, които бягат или карат колело, но спортовете, които се поддържат са над 100. Сензорите в корпуса ще ви дават информация за пулс, сатурация, ритъм на движение, а подобрената SunFlower позиционна система се справя както с подобрено навигиране, така и с по-точно определяне на следата по която се движите дори и в наситена с високи сгради градска среда или в по-предизвикателни географски райони. Отчитането е забележително точно, като личните ми полеви тестове покриха градския център, паркове и гористи местности в пресечен терен. Колоездачите получават достъп до виртуални стойности за каданс и моментна мощност, останах впечатлен и от вертикалната прецизност, следейки натрупаната денивелация при няколко вело прехода. Голфът също получава специално обгрижване, като почитателите на този спорт могат да разчитат на векторни карти на над 17 000 игрища по цял свят, а режимът Green View завърта картата спрямо линията на поглед за по-добър анализ на удара. Часовникът се справя отлично и с водни спортове, като издържа на плуване и гмуркания до 40 метра дълбочина.

Здраве на фокус

HUAWEI Watch Fit 5 Pro носи сериозен ъпдейт на вградените в него сензори спрямо предишния модел, като прецизира и надгражда следенето на жизнени функции, за да има притежателят му по-пълна и точна картина за здравето си. Анализът на сърдечната дейност включва прецизно измерване на пулс, артериална еластичност, ЕКГ анализ на аритмия (предсърдно мъждене), базиран на пулсови вълни.

Следенето на съня прави сериозна крачка напред и вече включва анализ на дишането, докато спите без допълнително устройство (смартфон) и може да ви даде информация, ако сте застрашени от сънна апнея, както и по-точен анализ на съня и възстановителните му функции.

Дамите могат да разчитат на температурен сензор, който следи промените в температурата на китката и помага за прогнозиране на цикъл, овулация и менструален период, както и подобро разбиране на настъпващи промени в тяхното тяло.

Всички тези данни могат да се окажат много ценна отправна точка за последваща консултация със специалист и да помогнат за предотвратяване на бъдещи сериозни проблеми. Грижата за емоционалното ни здраве е толкова важна, колкото и грижата за физическото здраве и HUAWEI са развили система за проследяването му, като идентифицират моменти на покой, приповдигнато настроение, стрес. Ако се натрупа повече стрес, на разположение са различни дихателни упражнения, които да внесат успокоение, под благия поглед на пандата-талисман.

Софтуер и HUAWEI Health

В анализа на спортните активности, както и при следенето на здравните и емоционални показатели основна функция има и придружаващото часовника приложение – HUAWEI Health, което е налично за iOS и Android OS. Освен здравния и спортен анализ, приложението позволява достъп до настройките на часовника, до магазина за различни „лица“ или дизайни на дисплея и до пазара на приложения. Наличните приложения все още са скромен брой, но забелязах, че макар и бавно, броят и видът им нарастват.

Операционната система на самия часовник предлага лесна и интуитивна навигация, работата е плавна и без насичания. Часовникът поддържа интеграция с множество популярни приложения за следене на спортни активности, за планиране на маршрути, за следене на женското здраве. NFC интеграцията позволява използването му за разплащания чрез посредничеството на Curve Pay.

Ценови фактор

HUAWEI Watch Fit 5 Pro пристига у нас на 1 юни на цена 299 Евро, а при покупка на модела в периода 1 юни 2026 г. – 1 юни 2028 г. получавате и достъп до Multipass – комбинация от партньорски приложения, и HUAWEI Health+ с безплатен пробен период от 90 дни. MultiPass дава безплатен премиум достъп до Komoot и Naviki за 60 дни, и до Life Period Tracker, Fiit и URURUN за 90 дни. Общата сума, която потребителят спестява от безплатния премиум достъп Multipass за съответния период на безплатно ползване на всички приложения, съгласно цените им за ползване за НUAWEI Watch Fit 5 Pro е 179.00 евро.