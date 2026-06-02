Геройски дух във Враца: Пищна заря въпреки проливния дъжд, Йотова посрещна ротите без чадър (СНИМКИ и ВИДЕО)

"И тази вечер природната стихия иска да попречи на този празник и не може, защото, когато сме заедно, сме силни. Защото и тази вечер на този площад, и на 2 юни в 12:00 часа милиони българи ще застанат за една минута и в молитва и клетва пред националните герои ще мислят за родината си". С тези думи президентът Илияна Йотова обобщи празничната вечер 150-ата годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета пред паметника на Войводата с участието на Националната гвардейска част. Под връх Околчица по време на честванията по случай 2 юни в центъра на Враца проливният дъжд не попречи на отбелязването на церемонията, дори напротив.

В социалните мрежи се изпълни със снимки и видеа, показващи особената атмосфера на празника на площада - стотици жители и гости на града рамо до рамо под проливния дъжд, повечето от тях - без чадъри, както и самата Йотова посрещна представителните роти за тържествената заря-проверка. За първи път на подобна церемония присъстваше и Негово Светейшество Патриарх Даниил.

Още: Илияна Йотова: Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа - това ни завеща Христо Ботев