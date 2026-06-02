Рама си вре носа в гръцките работи: Смъмри своя "стар приятел" Ципрас

02 юни 2026, 10:53 часа 408 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Албанският премиер Еди Рама смъмри "своя стар" приятел Алексис Ципрас в платформата Х. Поводът са думите на Ципрас по повод инцидента с гръцки гражданин по време на протест в Албания и обвързването на „зачитането на върховенството на закона“ от страна на Тирана и „правото на самоопределение“ на гръцкото малцинство със стремежа на страната за Европейския съюз, пише гръцкото издание Kathimerini.

Рама осъди насилието, упражнявано срещу протестиращи срещу проекта за курорт, в който се твърди, че е замесен зетят на президента на САЩ Доналд Тръмп, Джаред Кашнър.

В дълга публикация в X Рама казва, че Ципрас проявява „рефлекси от миналото“, опитвайки се да „обедини последователите си около знамето чрез прибързани заключения за съседите и техните суверенни институции“.

Гръцкото малцинство в Албания е съкровище

"Въпросът е, че не е нито честно, нито отговорно един изолиран инцидент да се превръща в доказателство за нарушение на правата на малцинствата, правата на собственост или върховенството на закона. Напротив, това е несправедливо, безотговорно и противоречи на европейските ценности, които и двамата твърдим, че споделяме. Никоя предстояща предизборна кампания не може да оправдае подобно поведение, особено от нова партия, която се стреми да представлява европейската левица на двадесет и първи век", посочва още Рама.

Той посочи, че "гръцкото национално малцинство" в Албания е съкровище, което цени изключително много. "То се ползва с права и защита, които не са нито повече, нито по-малко от тези, с които се ползват всички албански граждани, и аз работя ежедневно за укрепването им, благодарение и на тясното сътрудничество с гръцкото правителство", добави още Рама.

Ципрас му отговори

Бившият премиер Алексис Ципрас отвърна на удара на албанския премиер Еди Рама, който го обвини в национализъм. „В края на краищата, трябва да внимаваме да не бъркаме патриотичния дълг да защитаваме правата на нашето национално малцинство – и на всяко малцинство – с националистическите тенденции, които за съжаление отново тровят света ни", добави той и призова компетентните албански власти да гарантират защитата на законните права на всички заинтересовани граждани.

Деница Китанова
