"Революция в компютрите": Nvidia представи нов "суперчип" (ВИДЕО)

Nvidia обяви нов компютърен чип, който според компанията може да промени начина, по който хората използват изкуствения интелект на персоналните си устройства. Новият RTX Spark е създаден така, че да позволява изпълнението на AI агенти директно на лаптопи и настолни компютри, без постоянна зависимост от облачни услуги.

Новината беше съобщена от главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг по време на изложението Computex в Тайван. По думите му разработката е резултат от тригодишно сътрудничество с Microsoft и е част от амбицията на двете компании да "преоткрият персоналния компютър за ерата на изкуствения интелект".

RTX Spark е разработен съвместно с тайванската компания MediaTek и е насочен към т.нар. agentic AI - ново поколение системи с изкуствен интелект, които не само отговарят на въпроси, а могат самостоятелно да изпълняват задачи и да вземат решения.

Според анализатора Нийл Шах от Counterpoint Research новият процесор има потенциала да преобрази персоналните компютри по същия начин, по който iPhone промени мобилните телефони, а ChatGPT - използването на изкуствен интелект.

"Това може да се превърне в момента RTX Spark за персоналните компютри, подобно на това, което iPhone, ChatGPT или DeepSeek направиха за своите пазари", коментира той.

Процесор Vera

Освен новия чип Nvidia представи и централния процесор Vera, специално разработен за работа с AI агенти. Сред първите компании, които ще го използват, са OpenAI, Anthropic и SpaceX.

По време на презентацията Хуанг подчерта, че Vera отваря за Nvidia достъп до пазар на стойност около 200 млрд. долара и може да се превърне в един от основните двигатели на бъдещия растеж на компанията.

Изявленията му идват на фона на все по-ожесточената конкуренция на пазара на компютърни процесори, където Nvidia ще се изправи срещу утвърдени играчи като AMD, Intel, Qualcomm и Apple.

Реакцията на инвеститорите беше незабавна. В предварителната търговия на Уолстрийт акциите на AMD и Intel поевтиняха с близо 4%, Qualcomm загуби почти 7%, а Apple отбеляза лек спад. За сметка на това Microsoft поскъпна с над 3%.

По време на форума Computex и главният изпълнителен директор на Qualcomm Кристиано Амон заяви, че 2026 г. ще бъде "годината на агентите". Според него индустрията постепенно се отдалечава от сегашния модел, при който изкуственият интелект просто отговаря на въпроси, и се насочва към автономни системи, способни самостоятелно да изпълняват задачи.

"Днешните устройства са проектирани за действия, инициирани от потребителя, а не от агенти. Това ще се промени", заяви Амон.

Дженсън Хуанг отхвърли и опасенията, че изкуственият интелект ще доведе до масови съкращения на софтуерни инженери. Според него ефектът ще бъде обратен.

"Говори се, че AI ще намали работните места. Това са пълни глупости. Изкуственият интелект прави хората по-продуктивни и води до наемането на повече софтуерни инженери", каза той.

Хуанг, който е роден в тайванския град Тайнан, използва посещението си в Тайван, за да подчертае ключовата роля на острова в световната технологична индустрия. Наскоро той обяви и планове за инвестиции от около 150 млрд. долара годишно в Тайван, който определи като епицентър на революцията в областта на изкуствения интелект.

Изложението Computex, едно от най-големите технологични събития в света, ще продължи до 5 юни и се очаква да събере ръководителите на водещите компании в сектора.