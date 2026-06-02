Теглим все повече кредити: Заемите за жилище с близо 30% ръст

Домакинствата теглят все повече кредити. Това сочат най-новите данни на Българската народна банка (БНБ).

И бизнесът, и домакинствата регистрират ръст на кредитирането. При първите скокът е с над 16%, а при вторите - над 20%. Жилищните кредити пък са нараснали с над 27% спрямо същия месец на 2025 г.

Ситуацитя при предприятията

Кредитите на неправителствения сектор нарастват с 16,3% на годишна база в края на април 2026 г., увеличавайки темпа си на растеж спрямо март, когато наддадоха с 15,8%, и достигат 63,817 млрд. евро (51,7 на сто от прогнозния БВП).

Неправителственият сектор обхваща нефинансовите предприятия, финансовите предприятия, както и домакинствата и нетърговски организации, които обслужват домакинствата, уточняват от банката.

Кредитите за нефинансови предприятия регистрират годишен ръст с 12,2%, след 11,8-процентово повишение през март, и в края на април възлизат на 28,395 млрд. евро, отчита БНБ.

Кредитите за финансовите предприятия растат до 5,017 млрд. евро в края на четвъртия месец на 2026 г., или с 13,6% в сравнение със същия период на миналата година.

През март т.г. кредитирането за финансовите предприятия отбеляза увеличение с 10,8% на годишна основа, предаде БНР.

Кредитите на домакинствата

Кредитите за българските домакинства и нетърговски организации, които ги обслужват, са скочили с 20,8% на годишна база до 30,405 млрд. евро в края на април 2026 г.

В същото време жилищните кредити достигат 17,953 млрд. евро, което е с 27,1% повече в сравнение със същия месец на 2025 г. През март жилищното кредитиране се разшири с 27,5%.

Потребителските кредити възлизат на 11,448 млрд. евро и се увеличават с 13,7% спрямо април 2025 г.

На годишна база другите кредити, включващи средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, нарастват с 11,8% и достигат 298,1 млн. евро.

Работодателите теглят по-малко

Спад при кредитите се наблюдава по отношение на работодателите и самонаетите лица. Техните кредити са 270,4 млн. евро, като намаляват с 4,9% на годишна база през април след 6,8% годишно понижение през март.

През април приносът на България към паричния агрегат M3 на еврозоната (т. нар. широки пари) се увеличава на годишна база с 19%. В края на април индикаторът, който измерва наличните пари в обращение, сумите по разплащателните сметки, депозитите с матуритет до 2 г., депозитите, предвидени за ползване след предизвестие до три месеца и търгуемите инструменти (издадени дългови ценни книжа до 2 години, акции/дялове на фондовете на паричния пазар и репо-сделки), възлиза на 104,492 млрд. евро (84,7% от БВП). Към края на март агрегатът М3 достигна 104,527 млрд. евро (84,7% от БВП).

Най-бързоликвидният му компонент – приносът към паричният агрегат М1 се увеличава през април 2026 г. с 21,4% на годишна база, сочи статистиката на БНБ.