Кабинетът "Радев":

Скръбна вест! Почина голяма легенда на баскетбола и член на „Залата на славата“

02 юни 2026, 9:37 часа 930 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Скръбна вест! Почина голяма легенда на баскетбола и член на „Залата на славата“

Бившият треньор в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада Рик Аделман, който игра два пъти финал с тима на Портланд Трейлблейзърс, без да спечели трофея, почина на 79-годишна възраст. Скръбната вест бе обявена от Асоциацията на треньорите.

Рик Аделман си отиде от този свят на 79-годишна възраст

„Членовете на Националната асоциация на треньорите по баскетбол се присъединява към мъката на семейството на НБА, за да отдаде чест на легендарния Рик Аделман, който е в Залата на славата, и който ни напусна“, се казва в изявлението.

Аделман бе приет през 2021 в Залата на славата на баскетбола, като по време на кариерата си има 1042 победи за 23 сезона в НБА, което е второ най-добро постижение в историята. Той успява да се класира с Портланд Блейзърс на Клайд Дрекслър два пъти на финал - през 1990 и 1992, но тимът му губи от Детройт и Чикаго. Отборът му играе и финал в Западната конференция през 1991, загубен от Лос Анджелис Лейкърс. Аделман се оттегли от спорта през 2014 след последните три сезона с Минесота Тимбъруулвс.

Поклон пред паметта му!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
НБА Портланд Трейлблейзърс
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Баскетбол
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес