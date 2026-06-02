Скръбна вест! Почина голяма легенда на баскетбола и член на „Залата на славата“

Бившият треньор в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада Рик Аделман, който игра два пъти финал с тима на Портланд Трейлблейзърс, без да спечели трофея, почина на 79-годишна възраст. Скръбната вест бе обявена от Асоциацията на треньорите.
Рик Аделман си отиде от този свят на 79-годишна възраст
NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of former NBA player, head coach and Naismith Basketball Hall of Famer Rick Adelman:— NBA (@NBA) June 2, 2026
"Rick Adelman was one of the most respected and accomplished coaches in the history of the NBA. Following… pic.twitter.com/O8ciXfIg7R
„Членовете на Националната асоциация на треньорите по баскетбол се присъединява към мъката на семейството на НБА, за да отдаде чест на легендарния Рик Аделман, който е в Залата на славата, и който ни напусна“, се казва в изявлението.
Аделман бе приет през 2021 в Залата на славата на баскетбола, като по време на кариерата си има 1042 победи за 23 сезона в НБА, което е второ най-добро постижение в историята. Той успява да се класира с Портланд Блейзърс на Клайд Дрекслър два пъти на финал - през 1990 и 1992, но тимът му губи от Детройт и Чикаго. Отборът му играе и финал в Западната конференция през 1991, загубен от Лос Анджелис Лейкърс. Аделман се оттегли от спорта през 2014 след последните три сезона с Минесота Тимбъруулвс.
Поклон пред паметта му!