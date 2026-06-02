Заради лошото време: Отмениха церемонията за 150 г. от гибелта на Ботев в Борисовата градина

02 юни 2026, 10:44 часа 540 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Церемонията по повод 150 години от гибелта на поета революционер Христо Ботев в парк Борисова градина се отменя, съобщиха от Столична община. Причината са неблагоприятните климатични условия и опасността от инциденти при буря с гръмотевици и пречупване на клони в парка. Тя трябваше да се проведе от 11:30 часа пред бюст-паметника на великия български поет, революционер, публицист и общественик Христо Ботев в Борисовата градина.

С вой на сирени в цялата страна точно в 12:00 часа България ще отдаде  почит към паметта на Христо Ботев, Васил Левски и всички загинали за свободата на България. 

Опасно време

Жълт код за интензивни валежи, бури и възможни градушки е обявен за днес в почти цялата страна. Само във Варна, Добрич и всички области по поречието на Дунав няма обявен жълт код.

Ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи и гръмотевици. Най-значителни и интензивни ще са явленията в районите около Централна Стара планина и в Югозападна България, където ще има условия и за градушки.

Виолета Иванова Редактор
