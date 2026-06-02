"Стюардесата се удари в тавана": Силна турболенция в самолет над Босна и Херцеговина

Петима души бяха ранени по време на полет на Eurowings над Босна и Херцеговина след като самолетът попадна в силна турбуленция, предаде хърватската медия "Индекс". Причината за турбуленцията е била въртящата се следа от много по-голям самолет на Emirates, който е бил пред него. Сред ранените са четирима пътници и една стюардеса, която от силата на удара е била изхвърлена към тавана на кабината.

Въпреки създалата се ситуация екипажът решава да продължи полета до Кьолн, където при кацането ги чакат медицински екипи. На ранените е оказана медицинска помощ в самолета, след което са транспортирани в болница.

Причината за инцидента

Самолетът е летял от гръцкия остров Родос до германския град Кьолн. Той е бил на височина от приблизително 11 километра, на около 37 километра източно от Сараево, когато е получил разрешение от контрола на въздушното движение да се изкачи на височина от 11,6 километра.

По същото време на височина около 11,6 километра и на около 14 километра пред самолета на Eurowings е летял Airbus A380 на компанията Emirates, чийто маршрут бил от Дубай за Лондон.

По време на изкачването, на височина от около 11,5 километра, самолетът на Eurowings внезапно спрял да се изкачва и започнал да се спуска с висока скорост обратно на височина от 11 километра. Тогава той паднал в силните вихрови течения, оставени от масивния самолет преди него.

За да се разследват причините за инцидента, са осигурени диктофон от пилотската кабина и запис на данни за полета.

Междувременно самолетът на Emirates продължи безпроблемно пътуването си и кацна безопасно в Лондон, докато Airbus A320 на Eurowings остана приземен в Кьолн за около четири часа и половина.

Следващият му полет закъсня с около три часа и половина.