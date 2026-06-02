С дървена сопа: Баща преби 8-годишния си син

Задържан за извършен побой е 32-годишен мъж от самуилското село Желязковец. Това съобщават от ОДМВР-Разград. Сигналът за възникналия скандал в дома на бившата му съпруга е получен около 17.30 часа на 1 юни в РУ-Исперих.

Мъжът нанесъл удари с дървена сопа по 8-годишния си син, 45-годишната му баба и 25-годишния вуйчо. В хода на предприетите оперативно-издирвателни действия е установено, че съпричастие към извършеното деяние има и 27-годишен мъж, приятел на побойника.

Малолетното дете и неговата баба са транспортирани в болница с контузни рани в областта на главата. Вуйчото – с охлузвания по тялото, не е хоспитализиран.

Мъжът, нахлул в чуждия дом, е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. Води се досъдебно производство по чл.131, ал.1, т.5А във връзка с чл.130, ал.2 от НК.

