Войната в Украйна:

С дървена сопа: Баща преби 8-годишния си син

02 юни 2026, 10:42 часа 679 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
С дървена сопа: Баща преби 8-годишния си син

Задържан за извършен побой е 32-годишен мъж от самуилското село Желязковец. Това съобщават от ОДМВР-Разград. Сигналът за възникналия скандал в дома на бившата му съпруга е получен около 17.30 часа на 1 юни в РУ-Исперих.

Мъжът нанесъл удари с дървена сопа по 8-годишния си син, 45-годишната му баба и 25-годишния вуйчо. В хода на предприетите оперативно-издирвателни действия е установено, че съпричастие към извършеното деяние има и 27-годишен мъж, приятел на побойника.

Още: Баща преби непълнолетната си дъщеря

Малолетното дете и неговата баба са транспортирани в болница с контузни рани в областта на главата. Вуйчото – с охлузвания по тялото, не е хоспитализиран.

Мъжът, нахлул в чуждия дом, е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. Води се досъдебно производство по чл.131, ал.1, т.5А във връзка с чл.130, ал.2 от НК.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Спукал му черепа: Повдигнаха обвинение на побойник-рецидивист

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Домашно насилие побой полиция непълнолетен
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес