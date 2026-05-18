Македонската опозиция използва DARA за атаки: ВМРО да й организират посрещане, тя е техен човек!

Българската победа на "Евровизия" не остана незабелязана в Македония. Докато обикновените хора в Скопие коментираха успеха на България, политическият елит на страната не пропусна да изпълзва възможността за поредна порция вътрешни атаки.

Председателят на опозиционната СДСМ Венко Филипче, намери начин дори през победата на България на "Евровизия" да атакува управляващата ВМРО-ДПМНЕ.

"Евровизия" за политическа употреба

Още: Триумфът на Дара е водеща новина в Румъния: Днес в един от моловете на Букурещ звучи "Бангаранга"

В свой пост в платформата "Х" Венко Филипче се обърна към "ВМРО-ОКГ" - от "Организирана криминална група", както от СДСМ целенасочено променят абревиатурата на управляващата ВМРО-ДПМНЕ.

"ВМРО-ОКГ може да организира посрещането на Дара. Имат опит с протокола, камерите и медиите. Имат и фирми с многомилионни договори за привличане на чуждестранни изпълнители - като Дейвид Гета", написа лидерът на СДСМ.

ВМРО-ОКГ може да го организира дочекот на Дара.



Имаат искуство со протокол, камери и медиуми.



Имаат и фирми со милионски договори за доведување странски изведувачи - како Давид Гета.



Плус - сите имаат бугарски пасоши, нивниот „претставник“ победи…



А црвениот килим веќе го… pic.twitter.com/WOwXWGy5OX — Venko Filipce (@VFilipche) May 17, 2026

Той също така обяви, че от ВМРО-ДПМНЕ имат повод за радост, тъй като е спечелил "техен човек" - българка.

"Плюс това - всички имат български паспорти, техният "представител" спечели", коментира язвително Филипче.

Още: България започва подготовка за Евровизия 2027 още тази седмица

"И вече имат червения килим - този от посрещането на Атан Груби на границата. ВМРО и България в еуфория - Македония в изолация. Поздравления, Християне!", обърна се той към председателя на най-голямата дясна партия ВМРО-ДПМНЕ и премиер на страната Християн Мицкоски.

Реакциите

Македонските медии припомнят, че наскоро DARA наскоро изпя заедно със сръбската суперзвезда Желко Йоксимович нова версия на неговия хит "Лане мое". Вчера той беше първият, който я поздрави, пише изданието Еспресо.

"Дара и Йоксимович изпълниха заедно легендарната "Лане мое" - песента, с която сръбският музикант спечели второ място на конкурса за песен на "Евровизия" в Истанбул през 2004 г., представлявайки Сърбия и Черна гора. Изпълнението беше част от специалната поредица "Eurovision A Little Bit More", в която участниците в "Евровизия" изпълняват нови версии на известни песни или свои собствени интерпретации на стари хитове. На големия финал Дара успя да спечели огромен брой точки както от журито, така и от публиката, което ѝ донесе историческа победа за България. Това е най-големият успех на страната на "Евровизия" до момента. Преди нея най-доброто класиране за България беше Кристиян Костов, който завърши втори през 2017 г.", пише още изданието.