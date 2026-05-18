Това е неговата награда: DARA и съпругът ѝ в най-вълнуващия момент след "Евровизия" (ВИДЕО)

След триумфа на DARA на "Евровизия" 2026, интернет буквално прегря от клипове, емоционални снимки и спонтанни реакции. Най-гледаните кадри обаче не са само от изпълнението на песента "Bangaranga", а от моментите след финала – когато певицата прегръща съпруга си, танцува зад кулисите и избухва в радостна еуфория.

"Без него нямаше да съм тук"

Видеата се разпространяват с бърза скорост във всички социални мрежи, а феновете определят сцените като "най-човешкия и трогателен момент" на тазгодишната "Евровизия". Особено силна реакция предизвика клипът, в който DARA се прегръща с любимия си минути след обявяването на победителката. Камери уловиха как двамата се отдават на емоциите от победата - с целувки, смях и много усмивки, а в един момент DARA просто избухва в танци пред съпруга си Ервин, който държи наградата ѝ.

Интересен факт е, че в деня, в който победителката вдигна статуетката, тя отбелязва и първата си годишнина от брака си - през 2025 година DARA обяви новината с впечатляващо видео в Instagram, а по късно-публикува и кадри от церемонията.

На стори в Instagram DARA отбеляза годишнината с кадър от сватбения ден.

"Това е неговата награда, защото той ме бутна да участвам. Ако не беше той, нямаше да участвам.", обясни певицата по време на днешното интервю в "Тази сутрин" по bTV.

"Той е най голямата ми опора!", категорична е певицата.

"Той изключително много вярва в мен".

"Трябва задължително да отидеш", спомня си DARA думите на своя мъж, който сякаш имал усещането, че тя ще спечели "Евровизия".

Още по време на пресконференцията след финала DARA направи емоционално признание за съпруга си и семейството си. Певицата благодари на мъжа си за подкрепата през целия конкурс и разкри, че именно той я е убедил да участва в "Евровизия". Думите ѝ предизвикаха бурни аплодисменти в залата и още повече засилиха интереса към личната история зад голямата победа.

Победата на България тази година се превърна в едно от най-коментираните събития в Европа. Песента „Bangaranga“ донесе на страната първо място и върна България в центъра на конкурса след години на колебливи участия.