Българската народна банка отчете 16% годишен ръст при бързите кредити.

Данните на БНБ сочат, че вземанията по заеми на дружествата за бързи кредити нарастват с 16% на годишна база и достигат 4,446 млрд. евро към края на третото тримесечие на 2026 г.

Увеличението спрямо септември миналата година е с 612,3 млн. евро, а спрямо края на юни 2026 г. ръстът е с 3,9% (168,7 млн. евро).

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Размерът на необслужваните заеми възлиза на 293,2 млн. евро. Те отчитат годишен ръст от 8,4%, но на тримесечна база намаляват с 13,9% (47,3 млн. евро) спрямо края на юни.

Основният дял от портфейла се пада на домакинствата, при които вземанията се увеличават с 13,7% за година до 3,020 млрд. евро. Това представлява 69,5% от всички кредити на резиденти в този сектор, предаде БНР.

В структурата по срочност преобладават дългосрочните заеми със срок над 5 години, които достигат 2,052 млрд. евро след годишен ръст от 12,5%. Най-динамично обаче се увеличават кредитите със срок от 1 до 5 години – те скачат с 38,5% на годишна база до 1,150 млрд. евро.

Краткосрочните заеми до 1 година възлизат на 950,8 млн. евро, отбелязвайки ръст от 4,6% спрямо септември 2025 г.

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