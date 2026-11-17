Китайски компании използват отговори, код и решения на проблеми, създадени от водещи американски модели с изкуствен интелект, за обучение на по-малки китайски модели с изкуствен интелект.

Практиката се е преместила от академичните експериментални среди в масовата индустриална употреба, съобщи Ройтерс.

Информационната агенция основава своите открития на преглед на повече от 300 китайски академични статии, патенти, корпоративни оповестявания, обяви за наемане на работа и правителствени документи.

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Методът, наречен "дестилация", използва мощен модел на "учител" за генериране на отговори или задачи, които разработчиците след това използват за обучение на по-малък модел "ученик". Дестилацията не е незаконна и се използва и извън Китай. Тя не може да възпроизведе пълните възможности на водещ модел или да премахне необходимостта от усъвършенствана изчислителна мощ, но може да развие и съхрани избрани умения в по-малки и по-евтини системи.

Докладът идва малко след като Вашингтон предприе допълнителни мерки за ограничаване на достъпа на Китай до усъвършенствани чипове от компании като Nvidia и преди срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) на 18-19 ноември в Шънджън, където се очаква президентът на САЩ Доналд Тръмп да се срещне с китайския лидер Си Дзинпин.

Източник: Getty Images

Какво е "дестилация"

Дестилацията на знания (knowledge distillation) е техника за машинно обучение, при която един по-малък и по-евтин модел се обучава да имитира поведението на голям, сложен и много по-мощен модел. Процесът често се нарича обучение тип "учител – ученик".

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Процесът работи чрез изпращане на хиляди заявки. Разработчиците задават хиляди сложни въпроси, логически задачи или команди за писане на код на голям, вече обучен модел. Всички генерирани отговори и стъпки на разсъждение се записват и структурират в нова база данни. Тези готови, висококачествени отговори се използват като учебен материал за по-малък модел, който се настройва да дава същите резултати.

Това се прави с цел спестяване на хардуер и енергия. Обучението на голям модел от нулата изисква хиляди скъпи специализирани чипове и огромна изчислителна мощ. Дестилацията позволява на компании с ограничен достъп до такъв хардуер да постигнат сходни резултати много по-бързо. От значение е и по-ниска цена при работа. По-малките дестилирани модели изискват много по-малко ресурси, за да отговарят на потребителите, което ги прави значително по-евтини за поддръжка и внедряване.

Какво показват документите

Китайски компании са разработили софтуер за автоматизиране на събирането на данни от американски модели, а специализирани служители подготвят данните, използвани за обучение на по-малки китайски модели, гласят документите, прегледани от Ройтерс.

Бивш инженер от Alibaba Group коментира, че предимството на екипите с ограничени изчислителни ресурси е, че една скъпа заявка върши двойна работа - веднъж американски модел отговаря на труден въпрос, а след това китайският екип запазва примера за обучение на локална система.

Така например в статия от ноември 2024 г. става ясно, че изследователи от Шанхайския университет Джиао Тонг са избрали около 5000 отговора на модела o1 на OpenAI, превели са ги с GPT-4o mini и са създали 10 750 двуезични примера за обучение, за да обучават допълнително модела Qwen2.5-72B на Alibaba. Същите изследователи предупреждават обаче, че силната зависимост от дестилацията може да задуши оригиналните иновации и да остави разработчиците зависими от пробиви в по-модерните лаборатории.

Изследователи от Alibaba пък са описали по-систематичен подход в статия от април 2025 г., използвайки GPT-4 и GPT-4o за генериране на учебни материали на езици, различни от китайски, след което усъвършенствали и оценявали отговорите на по-малки Qwen модели.