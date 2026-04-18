"Не издържа на напрежението": Робот се разби на парчета на полумаратон в Китай (ВИДЕО)

18 април 2026, 8:36 часа
"Не издържа на напрежението": Робот се разби на парчета на полумаратон в Китай (ВИДЕО)

Явно и техниката, и технологиите, и сродните на тях производства не издържат на напржението. Робот се разби на парчета по време на полумаратон в Китай. Просто не забеляза препятствие, блъсна се в него и се разби на парчета. Все още е далеч от това да бъде „Терминатор“. В крайна сметка се наложи да бъде свален от пистата, като екип беше извикан да евакуира това, което е останало от машината.

Китай представи и роботизирани кучета

Ново въведение в технологията. Китай представи роботизирани кучета, действащи като „вълча глутница“ под единен контрол. По време на тестовете групата е действала чрез споделена сензорна мрежа – роботите са се координирали и са вземали решения без постоянен човешки контрол.

Те могат да извършват разузнавателни, атакуващи мисии и логистика. Използването на сила все още изисква потвърждение от оператора.

Системата може да работи и заедно с дронове, комбинирайки операции в модел „въздух-земя“.

Припомняме, че киборги-войници се появиха на фронта в Украйна.

Това не е научна фантастика — те вече са на фронтовата линия. Седми десантно-щурмови корпус на украинската армия е първият във Въоръжените сили на Украйна, чиито войници тестват екзоскелети в реални бойни условия. Крайният резултат - по-малко умора за украинските войници, повече възможности да елиминират врага.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
