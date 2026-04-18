"Не издържа на напрежението": Робот се разби на парчета на полумаратон в Китай (ВИДЕО)

Явно и техниката, и технологиите, и сродните на тях производства не издържат на напржението. Робот се разби на парчета по време на полумаратон в Китай. Просто не забеляза препятствие, блъсна се в него и се разби на парчета. Все още е далеч от това да бъде „Терминатор“. В крайна сметка се наложи да бъде свален от пистата, като екип беше извикан да евакуира това, което е останало от машината.
It simply failed to notice an obstacle, crashed into it — and broke into pieces. Still a long way from being a “Terminator.”
Китай представи и роботизирани кучета
Ново въведение в технологията. Китай представи роботизирани кучета, действащи като „вълча глутница“ под единен контрол. По време на тестовете групата е действала чрез споделена сензорна мрежа – роботите са се координирали и са вземали решения без постоянен човешки контрол.
During tests, the group operated through a shared sensor network — the robots coordinated themselves and made decisions without constant human control.
Те могат да извършват разузнавателни, атакуващи мисии и логистика. Използването на сила все още изисква потвърждение от оператора.
Системата може да работи и заедно с дронове, комбинирайки операции в модел „въздух-земя“.
Припомняме, че киборги-войници се появиха на фронта в Украйна.
The 7th Air Assault Corps is the first in Ukraine’s Defense Forces to test exoskeletons. They are already being used in logistics and on combat positions, particularly in the Pokrovsk direction.
Това не е научна фантастика — те вече са на фронтовата линия. Седми десантно-щурмови корпус на украинската армия е първият във Въоръжените сили на Украйна, чиито войници тестват екзоскелети в реални бойни условия. Крайният резултат - по-малко умора за украинските войници, повече възможности да елиминират врага.