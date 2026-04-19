Не комари-убийци, а хлебарки-киборги: В Германия действат за ключово предимство във войната (ВИДЕО)

13-15 млн. евро - толкова струва проект, с който германският стартъп SWARM Biotactics, базиран в Касел, разработва биоелектронни насекоми, предназначени за разузнаване и спасителни операции. Компанията интегрира живи организми с модерни технологии, създавайки "киборг" системи, които вече се тестват от военни сили на НАТО, включително и от германския Бундесвер. Насекомите-роботи са практически невидими.

Какво представлява "продуктът" - използват се мадагаскарски хлебарки, тъй като са много издържливи (могат да пренасят до 3 грама товар) и нямат крила, което прави по-лесно закрепването на "товара". А той представлява миниатюрни модули, в които има микросензори, камери, термични сензори и дори Доплеров радар за събиране на данни в реално време. Всички тези модули се разпределят в "рояк" от насекомите-киборги, като данните от тях се събират и обработват от изкуствен интелект (ИИ, AI). На всичкото отгоре модулите предават данните с криптирана връзка към съответните оперативни центрове и няма връзка с GPS.

Движението на хлебарките-киборги се управлява чрез нисковолтови електрически импулси, изпращани директно към антените на насекомото. Това позволява на оператора да ги "насочва" наляво или надясно, докато самото насекомо се грижи за придвижването и баланса си - истински невронен интерфейс.

⚡️ NATO to deploy spy beetles



A German startup has introduced bioelectronic insects equipped with sensors, secure communication, and AI.



They can operate in swarms, carry out reconnaissance, and remain nearly undetectable. Around €13 million has been invested in the project. pic.twitter.com/BKIMF7UXpm — NEXTA (@nexta_tv) April 18, 2026

Насекомите са почти безшумни, нямат забележим топлинен отпечатък и се сливат с естествената среда. Производството им е лесно - става чрез развъждане, не е механично.

