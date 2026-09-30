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"Няма нищо драматично": Терзиев обясни за напускането на заместник-кмета по строителството

30 септември 2026, 11:15 часа 558 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Няма нищо драматично": Терзиев обясни за напускането на заместник-кмета по строителството

Разделяме се със заместник-кмета по строителство Никола Лютов по взаимно съгласие. Няма нищо драматично в тази промяна. Това каза кметът на София Васил Терзиев. Той посочи, че кадровите промени са нормален процес и целта му е да има все по-голяма ефективност в работата на Столичната община и по-бърза реализация на ключовите за града проекти.

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Градоначалникът благодари на Лютов за съвместната работа, реализираните проекти и подготовката на предстоящите. "Това, което предстои, е все по-бърза и успешна реализация на ключовите проекти на града", каза кметът.

По-рано от Столичната община съобщиха, че Емилиян Георгиев поема ръководството на направление "Обществено строителство" в общината на мястото на заместник-кмета Никола Лютов. ОЩЕ: Ето кой поема строителството в София след напускането на Никола Лютов

"Това, което ние търсим, е максимално бързо предаване на щафетата и както казах, все по-бърза реализация на ключовите за града проекти", посочи Терзиев.

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Попитан дали причината за промяната е забавяне на проекти, кметът отговори, че няма да даде "отговора, който търсите". Той подчерта, че има проекти, които се бавят, както и такива, които се изпълняват в срок. 

По повод предстоящите големи инвестиции на Столичната община Терзиев каза, че ще следи за тяхната реализация, тъй като това е „голям и важен ангажимент“ от страна на общината. Той посочи, че причините за забавянето на отделни проекти са различни, но няма нещо толкова проблемно, което да е предизвикало кадровата промяна.

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строителство Васил Терзиев Никола Лютов
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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