HONOR Magic V6: повече пространство за работа, снимки и забавление

Има телефони, при които сгъваемият формат изглежда като ефект. Има и такива, при които той придобива съвсем практичен смисъл. HONOR Magic V6 е от вторите. Големият екран не е създаден с идеята просто да направи впечатление, а за моментите, в които малкият дисплей не е достатъчен – когато трябва да прегледате документ, да сравните две неща едновременно, да видите снимка в детайл, да планирате пътуване или просто да гледате видео без неудобството от малкото пространство.

Новият сгъваем смартфон вече се предлага в А1, а за старта на продажбите идва и със специално предложение. До 30 юли всеки клиент, който закупи HONOR Magic V6, получава HONOR Watch 6 в черен цвят, 200 евро/391,17 лв. отстъпка от цената в брой или на лизинг с план Unlimited, както и 12-месечна премиум застраховка HONOR Care+ със защита за двата екрана поотделно.

В разгънато състояние HONOR Magic V6 предлага 7,95-инчов OLED дисплей – достатъчно голям за работа, четене, снимки, гледане на филми и видео. Когато не ви трябва цялото пространство, външният 6,52-инчов екран върши чудесна работа за обаждания, съобщения, известия и бързи проверки през деня.

Това е особено удобно през лятото, когато телефонът се използва повече – навън, на път, между срещи или по време на почивка. Високата яркост на двата дисплея, опресняването до 120 Hz и 4320 Hz PWM димирането правят гледането по-комфортно, а Anti-Scratch NanoCrystal Shield с антиотблясъчно покритие помага съдържанието да се вижда ясно и при силна светлина.

Въпреки големия вътрешен екран HONOR Magic V6 остава изненадващо лек. Корпусът е с дебелина 9,00 мм в сгънато състояние и тегло 224 г. Моделът има рейтинг IP68 и IP69, така че водни пръски, прах, мокри ръце или внезапен летен дъжд не са повод за притеснение, а пантата Super Steel Hinge е тествана за 500 000 сгъвания.

Батерията също е сериозно предимство на модела. HONOR Magic V6 разполага с 6660 mAh силициево-въглеродна батерия, сертифицирана за до 24 часа употреба на големия вътрешен екран. Когато все пак дойде време за зареждане, устройството поддържа 80W жично и 66W безжично HONOR SuperCharge.

Камерите са подготвени за различни ситуации, а не само за един „перфектен“ кадър. Основната система включва 64 MP перископна телефото камера, 50 MP основна камера и 50 MP допълнителна камера, а отпред има две 20 MP камери. Перископната камера е полезна, когато искате да приближите сцена, без да губите детайл – например при пътуване, събитие или красива гледка. AI Color и AiMAGE Color Engine пък помагат цветовете да изглеждат по-близо до това, което виждате на живо.

HONOR Magic V6 разчита на процесор Snapdragon® 8 Elite Gen 5, 16 GB RAM и 512 GB вградена памет. Тази комбинация е важна при работа с няколко приложения, видео, игри, снимки, работа с документи и използване на AI функции. HONOR Fast-flex позволява при разгъване на екрана да стартирате AI инструмент или избрано приложение, а интеграцията с Gemini добавя още възможности за търсене, работа с файлове и управление на задачи през по-естествен диалог.

Интересен плюс е и съвместимостта с Apple устройства. HONOR Magic V6 може да се свързва с AirPods, Apple Watch, iPhone, да дава достъп до iCloud през документния мениджър и да се използва като допълнителен екран към Mac. Това го прави гъвкав избор за хората, които използват устройства от различни екосистеми в ежедневието си.

В комплект със смартфона идва и HONOR Watch 6 – допълнение, което прави промоционалното предложение още по-примамливо, особено за хора с активен начин на живот. Смартчасовникът има 1,46-инчов AMOLED дисплей, корпус с 5ATM и IP69 защита, двучестотен GPS и батерия, която издържа до 35 дни в Ultra-Long Battery Mode и 17 дни при типична употреба. Това го прави удобен както за тренировки и пътувания, така и за ежедневни задачи, при които не е нужно постоянно да посягате към телефона.

Моделът поддържа над 120 спортни режима, сред които професионални режими за футбол, бадминтон и trail running, както и споделяне в Strava. За спорт навън са полезни двучестотният GPS, 3D измерването на разстояние и предупрежденията за лошо време, а Wet Touch управлението позволява екранът да реагира по-точно при дъжд, пот или влажна среда. Така часовникът е полезен не само за хора, които тренират редовно, но и за всеки, който иска по-ясна представа за движението, натоварването и възстановяването си през деня.

Здравните и уелнес функции включват Body Energy, Vitality, Morning Report и Sleep HRV, а сензорите следят пулс, движение, атмосферно налягане и околна светлина. Quick Health Scan дава бърз преглед на основни показатели, а Morning Report събира полезна информация за предишния ден и съня. Поддръжката на NFC плащания добавя още една практична функция, а Voice Notes позволява да запишете кратка бележка директно от китката.

До 30 юли можете да закупите HONOR Magic V6 със смартчасовник HONOR Watch 6 в черен цвят, 12-месечна премиум застраховка HONOR Care+ със защита за двата екрана поотделно и 200 евро/391,17 лв. с отстъпка онлайн на сайта на телекома.