Telegram с частичен срив по света

Кратките връзки на Telegram, използващи домейна .me, спряха да се отварят в световен мащаб поради блокиране на домейн зоната .me. В резултат на това уеб браузърите вече не отварят кратките връзки на Telegram, когато потребителите кликнат върху тях. Проблемът засегна уеб версиите и отварянето на връзки в браузъри, докато мобилните и настолните приложения на услугата продължават да работят нормално.

ОЩЕ: Основателят на Telegram обяви война на спамботовете

По-рано подобни смущения бяха регистрирани и при популярни услуги като Facebook, Instagram и Messenger.

Към момента Telegram функционира нормално извън описания по-горе проблем, без прекъсвания в чатовете, разговорите или обмена на съобщения.