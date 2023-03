От 15 април само проверени профили ще могат да участват в анкети в Twitter

Според главния управителен директор на социалната медия тази мярка ще предотврати използването на големи групи ботове с изкуствен интелект.

"Това е единственият реалистичен начин да се справим с нашествието на ботове с изкуствен интелект. Всичко останало е безнадеждно изгубена битка", твърди милиардерът.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.



The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.



Voting in polls will require verification for same reason.