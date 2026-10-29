Бил Гейтс за AI бъдещето: Чакат ни 20 години катаклизми, мнозина ще живеят като амишите

Бил Гейтс предупреди, че изкуственият интелект може да доведе до 20 години катаклизми, преди човечеството да се наслади на обещаните му предимства. И дори тогава той вярва, че някои хора може да решат, че предпочитат да живеят без най-новите технологии - подобно на амишите.

„Най-голямото ми безпокойство е този 20-годишен преходен период, в който ще има печеливши и губещи, както и много смущения“, каза 70-годишният съосновател на Microsoft в скорошен епизод на подкаста Decoder на The Verge. Той вярва, че обществото трябва да премине през тази бурна фаза, преди да достигне „период на изобилие“.

Изкуственият интелект може да създаде огромно богатство, докато много хора се чудят какво се е случило с работата им, счита експертът.

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Гейтс смята, че правителствата, а не технологичните компании, трябва да поемат отговорност за регулирането на технологиите, особено с оглед на засилването на конкуренцията.

„След като имате множество конкуренти, нивото на отговорност не може да бъде на компаниите. Това е напълно очевидно“, каза той.

"Правителствата вече регулират опасните индустрии, а изкуственият интелект създава рискове в много по-голям мащаб. Едно от основните притеснения е биотероризмът", заяви Гейтс, който предупреждава, че технологията може да даде на хората възможността да причинят сериозни вреди, които някога са били извън техния обсег.

Какво се случва, когато хората вече не са необходими

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Въпреки това, той вижда изкуствения интелект като мощен инструмент, който би могъл да трансформира обществото към по-добро. Проблемът е, че обхватът му няма да се ограничи до една индустрия или няколко офис работни места.

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„Ако това беше просто машина, която можеше да работи в медицината, правото или образованието, дори само това би било невероятно разрушително“, каза Гейтс. Той вярва, че изкуственият интелект неизбежно ще засегне всякакъв вид работа, включително физическата, тъй като хуманоидните роботи стават все по-способни.

Без големи ограничения в развитието си, роботите биха могли да строят къщи, да отглеждат храна и да извършват хирургически операции. Гейтс предупреди, че човешкият труд може да стане ненужен за производството на повечето стоки и услуги.

Какво се случва обаче, когато хората вече не са необходими, за да вършат работата, която поддържа икономиката?

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Гейтс вярва, че някои дейности може да останат "човешки" по избор, дори ако изкуственият интелект може да ги извършва по-добре. Грижата за деца, спортът, приготвянето на храна и изкуството са сред областите, които хората биха предпочели да запазят за себе си.

Други може да изберат да се откажат напълно от напредналите технологии.

„Ще имаме реални възможности за избор. Имали сме групи – не големи групи, но като амишите например, които не живеят на технологичната граница“, каза Гейтс. Той вярва, че много други евентуално може да направят подобен избор, за да запазят човешката връзка и креативността.