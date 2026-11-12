Дженсън Хуанг подаде оставка като изпълнителен директор на Nvidia

Дженсън Хуанг е подал оставка като главен изпълнителен директор на Nvidia и напуска борда на директорите на компанията, съобщава нейното ръководство на 12 ноември. Решението влиза в сила незабавно.

Временно управлението на технологичния гигант ще бъде поето от финансовия директор Колет Крес, която ще запази и досегашната си позиция. Бордът започва процедура по избор на постоянен наследник на Хуанг, като ще разглежда както вътрешни кандидати, така и специалисти извън компанията.

Развитието идва на фона на публикации за личния живот на Хуанг и предполагаеми контакти с лица, свързвани с китайското разузнаване. Според The Wall Street Journal бордът на Nvidia е обсъждал бъдещето на изпълнителния директор и е подготвял отстраняването му. Още: Китай бърза на натрупа чипове от Nvidia преди САЩ да "затръшнат вратата" след скандала с Хуанг

Нови твърдения за връзка с високопоставен служител

На 11 ноември The New York Times публикува информация за предполагаема извънбрачна връзка между Хуанг и Кимбърли Пауъл, вицепрезидент на Nvidia, отговаряща за технологиите на компанията в здравеопазването. Според петима души, работили в Nvidia, двамата са били в близки отношения. Пауъл е била пряко подчинена на Хуанг.

По информация на източници на The New York Times съществува видеозапис, на който двамата демонстрират близост в хотел по време на конференция на Nvidia през март. Изданието обаче уточнява, че не е виждало самия запис. ABC News също съобщава, че не е успяла независимо да потвърди информацията или автентичността на видеото. Още: Шефът на Nvidia имал втора афера, бордът на директорите се готви да го уволни

Разследване за предполагаеми връзки с Китай

В края на октомври The New York Times съобщи и за близки отношения между Хуанг и Алис Хуанг, бивш ръководител в сингапурската компания Megaspeed, която е сред големите клиенти на Nvidia. Според публикацията американските служби подозират, че тя е работила за китайското разузнаване. Пекин отрича обвиненията.

На 8 ноември Хуанг е изпратил писмо до служителите на Nvidia, в което признава, че е изневерил на съпругата си, и поднася извинения на семейството си. Той обаче не посочва името на жената, с която е имал връзка.

В същия ден бордът на директорите обявява независимо разследване във връзка с публикациите за предполагаема операция на чуждо разузнаване, насочена към Хуанг. Тогава ръководството заявява, че продължава да има доверие в изпълнителния директор и неговия екип. Още: Тръмп и търговският му министър били предупредени отдавна, че шефът на Nvidia е във връзка с потенциална китайска шпионка

На 9 ноември акционерът Марк Кистенмахер завежда дело срещу Хуанг и Nvidia във федералния съд в Сан Хосе, Калифорния. Той настоява искът да бъде разгледан като колективен от името на група инвеститори.

В жалбата се твърди, че компанията е подвела акционерите, представяйки контактите на Хуанг с Алис Хуанг като обичайни бизнес отношения. Оспорени са и уверенията на Nvidia, че няма данни Megaspeed да е участвала в незаконно пренасочване на чипове към Китай.