От Балканите до екзотични дестинации – повече интернет за пътуванията с Travel Pass от Vivacom

Първите студени дни вече напомнят за наближаващата зима, но ноември все още предлага достатъчно възможности да сменим сезона поне за малко. Можем да потърсим топлото време и екзотиката на Тайланд и Бали, да се отправим към далечните Мексико и Австралия или да си подарим няколко дни в близка Сърбия. Пет различни посоки, които дават още един повод да стегнем куфарите преди края на есента.

А когато пътуваме, възможността да останем свързани прави всяко приключение по-лесно – независимо дали трябва да открием следващото място по маршрута, да направим резервация в движение или просто да споделим преживяното с близките си.

Тази есен Vivacom предлага повече мобилен интернет с роуминг пакетите Travel Pass. До 30 ноември частните и бизнес мобилните клиенти с планове Unlimited получават допълнителен 1 GB на същата цена във всички 7- и 15-дневни пакети. Така 7-дневните пакети включват 4 GB вместо 3 GB, а 15-дневните – 6 GB вместо 5 GB.

Travel Pass обхваща над 70 дестинации по света. Мобилните клиенти на Unlimited планове от Vivacom могат лесно да открият подходящ пакет, като въведат в търсачката на сайта държавата, до която ще пътуват. В зависимост от желаната дестинация и продължителността на престоя клиентите те могат да изберат подходящ пакет с фиксирана цена, която улеснява планирането на разходите по време на пътуване.

А ето и пет идеи за още малко лято или кратко бягство през ноември.

Тайланд и Бали са сред възможностите за тези, които искат да продължат лятното настроение и през ноември. За тези дестинации клиентите могат да изберат пакет с 4 GB мобилен интернет за 7 дни на цена 12 евро или 6 GB за 15 дни за 19 евро с ДДС.

Австралия е още една възможност за по-далечно пътуване. За нея са достъпни същите условия за мобилен интернет, както при пътуване до Тайланд и Бали.

Мексико е избор за пътешествениците, които искат да посетят различна дестинация извън Европа. За страната Vivacom предлага Travel Pass роуминг пакети с 4 GB мобилен интернет за 7 дни на цена 21,50 евро или 6 GB за 15 дни за 31,50 евро с ДДС.

Сърбия е вариант за пътуване по-близо до България. Сред възможностите са Travel Pass Balkan S с 1 GB за 1 ден на цена 3 евро, Travel Pass Balkan M с 4 GB за 7 дни на цена 9 евро и Travel Pass Balkan L с 6 GB за 15 дни на цена 15 евро с ДДС.

Независимо от избраната посока, Travel Pass пакетите от Vivacom предоставят възможност за използване на мобилен интернет в роуминг, както и преференциални цени за входящи и изходящи разговори и допълнително потребление на мобилни данни според избраната дестинация. Фиксираните цени на пакетите дават възможност за по-добро планиране на разходите.

Активирането става бързо и лесно през приложението My Vivacom. Клиентите трябва да влязат в профила си, да изберат съответната мобилна услуга и да отворят секцията „Проверка и управление на услугата“, откъдето могат да активират подходящия Travel Pass роуминг пакет. Така остава само да се насладят на пътуването със спокойствието, че разполагат с мобилен интернет за навигация, резервации и връзка с близките си, където и да ги отведе следващото приключение.

Повече информация за Travel Pass пакетите и условията за ползване можете да откриете на vivacom.bg.