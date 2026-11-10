Vivacom въвежда дигитално прехвърляне на телефонен номер с активиране на eSIM директно през iPhone

6 ноември 2026 г., София. Клиентите на Vivacom вече могат да заменят физическата SIM карта с eSIM и да прехвърлят мобилния си номер от един iPhone на друг с активиране на eSIM изцяло дигитално, без да посещават магазин. Процесът се извършва директно през настройките на смартфона в рамките на минути.

Новата функционалност е достъпна за всички частни и бизнес клиенти на Vivacom с мобилни абонаментни услуги, активни VoLTE и VoWi-Fi и iPhone с най-новия iOS 27.

При преминаване към нов iPhone клиентите могат да прехвърлят номера си още при първоначалното настройване на устройството или по-късно през „Настройки“ – „Мобилни данни“ – „Добави eSIM“. За целта двата смартфона трябва да са близо един до друг, да използват един и същ Apple ID (iCloud акаунт) и да имат зададена парола за отключване на екрана.

Клиентите, които искат да преминат от физическа SIM карта към eSIM на настоящия си iPhone, могат да го направят през „Настройки“ – „Мобилни данни“ – „Преобразувай в eSIM“, като следват инструкциите на екрана.

Първото прехвърляне е безплатно, а всяко следващо се таксува съгласно действащата ценова листа на Vivacom.

Повече информация за услугата и условията за използването ѝ можете да намерите тук.