Китай бърза на натрупа чипове от Nvidia преди САЩ да "затръшнат вратата" след скандала с Хуанг

Технологични компании в Китай се опитват да си осигурят колкото се може повече изчислителна мощ от Nvidia, преди Вашингтон евентуално да "тръшне вратата" пред тях.

Китайски компании в сферата на изкуствения интелект се стремят да си осигурят повече капацитет за облачни изчисления чрез технологии и чипове на Nvidia в техни центровете за данни в чужбина. Причината е опасението, че скандалът около изпълнителния директор Дженсън Хуан може да ускори въвеждането на по-строги ограничения от страна на САЩ, пише Ройтерс.

Източниците на агенцията отбелязват, че голям китайски доставчик на облачни услуги вече е обсъждал осигуряването на капацитет в чужбина, а по-малки фирми в сектора на ИИ проучват подобни възможности – най-вече в Югоизточна Азия.

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Има основателна причина китайските технологични компании да са притеснени. САЩ вече ограничават достъпа на Китай до най-модерните ИИ чипове на Nvidia. Досега обаче тези компании успяваха да заобиколят част от ограниченията, като наемаха изчислителна мощ от центрове за данни извън пределите на азиатска държава.

САЩ пред въвеждане на регулации

Сега съществува опасение, че в един момент именно тази "вратичка" може да се окаже поредната жертва на разрастващото се политическо напрежение.

На практика скандалът около Хуанг и връзката му с жена, заподозряна в шпионаж в полза на Китай, даде на американските законодатели нов коз, с който да настояват за по-строг контрол върху високотехнологичен износ.

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Едно от конкретните опасения е свързано с предложения законопроект "Закон за сигурността на отдалечения достъп" (Remote Access Security Act – RASA). Той би предоставил на Вашингтон по-широки правомощия за регулиране на достъпа до ограничени американски технологии чрез облачни услуги в чужбина. Законопроектът беше одобрен от Камарата на представителите през януари и в момента очаква разглеждането му от Сената.

Освен това, купувачи на "сивия пазар" в Китай (покупко-продажба на законни стоки през неоторизирани канали, паралелен внос и др.) трупат запаси от ограничените процесори на Nvidia, опасявайки се от по-мащабни мерки срещу контрабандата на чипове, предаде БНР.

Ако САЩ предприемат стъпки за ограничаване на достъпа до облачни услуги в чужбина, китайските разработчици на ИИ могат да се сблъскат с по-високи разходи за изчислителна мощ и по-сериозни ограничения на наличния капацитет. Същевременно, Nvidia и операторите на центрове за данни в чужбина са изложени на риск да загубят достъп до важна клиентска база.

Ситуацията се очертава тежка и може допълнително да разклати и без това нестабилните инвеститорски нагласи по отношение на сектора на изкуствения интелект през последните дни.

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