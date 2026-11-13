Мащабен срив остави десетки хиляди потребители без достъп до пощата им

Десетки хиляди потребители се оплакаха, че не могат да получат достъп до електронната си поща заради мащабен срив на услугата Outlook на американската компания Microsoft. Компанията заяви, че работи „неуморно“ за отстраняването на проблема. Първоначално технологичният гигант съобщи, че разследва сигнали за прекъсване на услугите в Северна и Южна Америка. По-късно уточни, че е потвърдил възможността проблемът да засегне достъпа до услугите за потребители във всички региони на света.

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Според сайта за проследяване на технически сривове Downdetector проблемът е засегнал продуктите на Microsoft в 74 държави и територии – в цяла Америка, както и в отделни райони на Европа, Азия и Африка.

"Неуморно проучваме всички възможности за ограничаване на въздействието върху потребителите", заяви Microsoft в социалната мрежа X. "Спряхме всички внедрявания на актуализации, пренасочваме допълнителна част от натоварването от засегнатата инфраструктура и рестартираме засегнатите сървъри, за да възстановим работата им", добави компанията.

Microsoft 365 е услуга, която обединява приложения като Outlook и Teams.

Сривът наруши и работата на някои функции на асистентите с изкуствен интелект, които се свързват с акаунтите на Microsoft, за да четат електронни писма или да проверяват графици и календари.

Освен Copilot – асистента с изкуствен интелект на Microsoft – засегнати бяха и Claude и CatGPT. Компаниите, разработили тези асистенти, съобщиха, че техните системи вече нямат достъп до услугите на Microsoft 365.

В САЩ около 130 000 потребители са съобщили за проблеми с Outlook. Сривът наруши комуникациите на редица обществени институции.

В съобщение Microsoft заяви, че наблюдава „частично възстановяване на услугата“ и добави, че се опитва да пренасочи потребителския трафик към сървъри, които не са засегнати от проблема.