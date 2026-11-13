Петък, 13-и, носи силен вятър и температури над 20 градуса

Оранжев код за силен вятър е обявен за петък (13 ноември) за девет области в страната, а в 17 области - жълт код. Предупредителният оранжев код е в сила за областите Бургас, Варна, Враца, Добрич, Монтана, Стара Загора, Шумен, Хасково и Ямбол. Жълт код е обявен в областите Велико Търново, Видин, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, София-област, София-град и Търговище.

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Днес облачността ще е променлива. Ще духа умерен, в Източна България и в близост до северните планински склонове – силен и бурен вятър от юг-югозапад. Привечер от северозапад облачността ще се увеличи и вплътни и ще започнат валежи от дъжд.

Ще бъде топло за периода с максимални температури между 20 и 25 градуса, в местата чувствителни на южен вятър до 27-28 градуса, а в София – около 21 градуса.