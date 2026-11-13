Войната в Украйна:

Петък, 13-и, носи силен вятър и температури над 20 градуса

13 ноември 2026, 6:35 часа 514 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Петък, 13-и, носи силен вятър и температури над 20 градуса

Оранжев код за силен вятър е обявен за петък (13 ноември) за девет области в страната, а в 17 области - жълт код. Предупредителният оранжев код е в сила за областите Бургас, Варна, Враца, Добрич, Монтана, Стара Загора, Шумен, Хасково и Ямбол. Жълт код е обявен в областите Велико Търново, Видин, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, София-област, София-град и Търговище.

ОЩЕ: "В петък по камизолки": Проф. Рачев разкри какво идва след необичайно топлото време

Днес облачността ще е променлива. Ще духа умерен, в Източна България и в близост до северните планински склонове – силен и бурен вятър от юг-югозапад. Привечер от северозапад облачността ще се увеличи и вплътни и ще започнат валежи от дъжд.

Ще бъде топло за периода с максимални температури между 20 и 25 градуса, в местата чувствителни на южен вятър до 27-28 градуса, а в София – около 21 градуса.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
опасно време прогноза за времето силен вятър
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес