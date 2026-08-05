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МВР с отношение като към добитък. Наркозависимите са болни хора и не им пожелаваме гърчове

05 август 2026, 10:12 часа 761 прочитания 0 коментара
Снимка: Личен архив
МВР с отношение като към добитък. Наркозависимите са болни хора и не им пожелаваме гърчове

Главният секретар на МВР Любомир Николов трябва да понесе строга отговорност за думите си "Силно се надявам, ако анализът на информацията ни е верен, от утре да има недостиг на фентанил и всички наркозависими, които използват, да се намират в абстиненция".

Това написа в своя Фейсбук профил журналистът Полина Паунова.

"Ако този човек е казал въпросните думи (без значение с каква загриженост за обществото ще се оправдава; и без значение какви успехи ще показва на хартия) то той мигом трябва да понесе строга отговорност", категорична е тя.

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"Наркозависимите са болни хора, не пожелаваме на болните гърчове. Опитваме да ги лекуваме, социализираме и да се грижим за тях, защото се нуждаят от тая грижа. И да - грижата минава през институционална битка с наркоразпространението. Наравано с това минава през институционална грижа за зависимите, каквато в България не само че няма. Има подобно отношение като към добитък. Как очакваме впоследствие служителите на МВР, подчинени на тоя с абстиненцията да се отнасят с дължимото уважение към зависими?", пита още Паунова.

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Десислава Любомирова Редактор
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