Първи кадри от "Батман - част II" (ВИДЕО)

Продължението "Батман - част II" на режисьора Мат Рийвс, с Робърт Патинсън в главната роля, ще се развива предимно в заснежена обстановка, показват нови тийзър кадри, споделени от режисьора, съобщава thedirect. Филмът, чиято премиера беше отложена от 1 октомври 2027 г. на 18 февруари 2028 г., ще донесе визуален обрат спрямо предшественика си от 2022 г., който разчиташе основно на дъжд и наводнения като визуален елемент.

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Новите кадри показват Патинсън отново в костюма на Батман, с обилен снеговалеж на заден план, а по-рано през май Рийвс беше публикувал тестови кадри на новия Батмобил, движещ се по заснежена улица. Според материала, зимната обстановка би дала на филма собствена визуална идентичност, различна от тази на сериала "Пингвинът" на HBO, разположен в същата вселена, а сред възможните източници на вдъхновение се посочват комикс поредицата "The Long Halloween" и графичният роман "Batman: Noël", и двата свързани със зимни/коледни сюжети от вселената на Батман.

Според изявление на актьора Колин Фарел от октомври 2025 г., действието на филма се развива няколко седмици след края на сериала "Пингвинът", което поставя сюжета в периода около празниците, докато Готъм Сити все още се възстановява от наводнението, причинено от Гатанката (в изпълнение на Пол Дано). По непотвърдена информация, Жената-котка на Зоуи Кравиц няма да участва в тази част от историята.

Относно състава на злодеите се появиха и нови спекулации - според скорошни съобщения актьорът Себастиан Стан ще играе не Харви Дент, а Виктор Зсаз, докато ролята на Харви Дент вероятно ще бъде поета от Брайън Тайри Хенри. Официално потвърдени подробности за сюжета засега не са оповестени.

Източник: БГНЕС