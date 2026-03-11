Мистерията е разгадана: Каква е истинската възраст на Земята?

Истинската възраст на Земята отдавна е предмет на дебати. Учените най-после разрешиха мистерията, пише Indian Defence Review. Ето какво откриха те за възрастта на Земята и какви изследвания направиха, за да стигнат до този извод.

Истинската възраст на Земята: Какво откриха учените?

Неотдавнашно проучване, публикувано в Journal of the American Chemical Society (ACS), обсъжда ролята на циркона в геохронологията, област на науката, която използва радиоактивен разпад, за да определи възрастта на Земята. Чрез изучаване на разпадането на уран в древни цирконови кристали, учените са получили ценна информация за истинската възраст на Земята, която те оценяват на близо 4,54 милиарда години.

„Уранът, който учените наричат ​​родителски изотоп, се разпада радиоактивно на олово, изхвърляйки протони и неутрони от ядрото на атома. След като се превърне в олово, атомът става стабилен и вече не е радиоактивен“, обяснява геологът Руди Молинек.

Учените отбелязват, че изотопите на урана се разпадат на олово в продължение на милиарди години, създавайки предвидима времева скала. Те казват, че тази времева скала може да се използва за точно датиране на скали и минерали.

В публикацията се подчертава, че цирконът е особено полезен в този процес, тъй като се образува при специфични условия, които задържат уран, но изключват оловото. В резултат на това цирконовите кристали служат като капсула на времето, запазвайки оригиналните изотопи на урана по време на тяхното образуване.

Освен това, цирконът е изиграл ключова роля в разбирането на формирането на самата планета. Най-старите цирконови кристали, открити в гнайса Акаста в Канада и оценени на приблизително 4,02 милиарда години, предоставят безценна информация за ранните условия на Земята, според учените.

Междувременно учени направиха още едно интересно откритие за Земята - те съобщават за съществуването на два „острова“ с размерите на континент са открити дълбоко в Земята.

Учени откриха преди това две гигантски структури с размерите на континенти дълбоко в Земята. Те може да са на възраст над половин милиард години. Според изследване на учени от университета в Утрехт, тези структури са значително по-горещи от околната мантия. Освен това, техните уникални физически свойства оспорват установените представи за вътрешната структура на Земята.

