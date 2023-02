Иран за пръв път показа ВИДЕО на свой дрон, подобен на американски образец

Проектът беше обявен на 21 май, 2021 година, а дронът е кръстен на Ивицата Газа в чест на борбата на палестинците там срещу Израел.

Дронът е много подобен на американския образец MQ-9 Reaper. Може да лети 35 часа, има обхват от 2000 километра, скоростта му е 350 км/ч и може да носи до 13 бомби и 500 килограма електронно оборудване.

Машината мина тестове през април, 2022 година и още тогава беше приета в Иранската революционна гвардия.

Iran has shown the first video of their relatively new Shahed 149 "Gaza" drone. pic.twitter.com/o4u8pp8crW