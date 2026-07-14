Чистка в Скопие: Мицкоски сменя 8 министри

Парламентът на Северна Македония гласува смяната на осем министри в кабинета на премиера Християн Мицкоски, съобщава МКД. С 69 гласа "за" новите министри получиха доверието на мнозинството в 120-членния парламент. Въпреки че депутатите от Алианса за албанците, Демократичния съюз за интеграция и Социалдемократическия съюз на Македония напуснаха парламентарната сесия (след почивка поради инцидент, при който предложен министър се е държал обидно към депутати от опозицията), министрите в реконструираното правителство, водено от премиера Християн Мицковски, бяха избрани. Бивш македонски премиер: Голяма част от македонските войводи са били българи, родени в България

Припомняме, че по-рано беше съобщено, че се подготвя мащабна реконструкция в правителството и се очаква да бъдат сменени около 1/3 от министрите в кабинета.

Депутати в РСМ одобриха освобождаването на седем министри и двама заместник-министри. С поста си ще се разделят министрите на правосъдието, здравеопазването, земеделието, местното самоуправление, социалната политика и междуобщностните отношения.

Ремонт на кабинета

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Правосъдният министър Игор Филков е заменен от Йетон Шасивари.

Сашко Клековски оглави здравното ведомство.

Борче Серафимовски от партия ЗНАМ застана начело на земеделското министерство.

Иван Стоилкович е министър на местното самоуправление, а Агон Ферати - нов министър на междуобщностните отношения.

Седат Сюлеймани става министър на културата и туризма. Ерджан Демир беше избран за нов министър без портфейл.

Гьоко Велковски поема Министерството на социалната политика, демографията и младежта.

Очаква се след окончателното гласуване в правителството да влезе и представител на Демократическата партия на турците, с която ВМРО-ДПМНЕ подписа коалиционно споразумение по-рано този месец.

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