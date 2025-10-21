The Washington Post: Китай е пред САЩ и на фронта на изкуствения интелект

Бумът на изкуствения интелект (ИИ) започна в Съединените щати, но китайските компании вече изпреварват американските си конкуренти в технологиите, които са свободно достъпни за употреба и разработване, показва анализ на публично достъпни данни на The Washington Post.

Миналата година най-добрите свободно достъпни или „с отворен код“ модели на изкуствен интелект бяха създадени основно в САЩ. Сега водещите разработки идват от Китай.

Американските компании са известни като създатели на мощни инструменти за изкуствен интелект – като ChatGPT на OpenAI и чатбота Gemini на Google. Въпреки това чрез откритото споделяне на софтуер с отворен код китайските фирми също оказват силно влияние върху развитието на технологията. Още: Изкуствен интелект лекува рак: Огромна стъпка напред с проект на Google

Бизнесът и изследователите по света все по-активно използват отворения софтуер като достъпен и гъвкав инструмент за иновации. Представители на администрацията на президента Тръмп подчертават, че Съединените щати трябва да запазят лидерството си именно в тази област.

На платформата LMArena, която провежда слепи тестове за предпочитанията на потребителите, моделите с отворен код на китайски компании – включително гиганта Alibaba – се оказват по-предпочитани от тези на американски фирми като OpenAI и Meta.

Според Ирен Солайман, директор по политиките в Hugging Face – популярна платформа за споделяне на модели и набори от данни – китайските компании, създали моделите Qwen, са сред най-активните в сектора.

В предишни технологични революции, като интернет и смартфоните, свободните технологии с отворен код изиграха решаваща роля – много от тях разработени именно от американски компании, което помогна на Силициевата долина да заеме водеща позиция в света. Още: След трагичен случай в САЩ: OpenAI въвежда родителски контрол в ChatGPT

Meta дълго време предлагаше водещия в света модел с отворен код. Миналата година основателят Марк Зукърбърг заяви, че светът би бил по-добър, ако компаниите свободно споделят своите изследвания и модели. Той обеща, че Meta ще направи това чрез серията Llama.

През януари китайският стартъп DeepSeek предизвика сензация със своя мощен модел с отворен мащаб – тип ИИ, който може да бъде изтеглен и използван на всеки компютър. В тестовете на LMArena този модел надмина серията Llama на Meta.

Популярността на проектите в общността на разработчиците е ключов показател за влиянието им. На платформата Hugging Face китайският DeepSeek получи над 12,8 хиляди харесвания – двойно повече от Llama (6,3 хиляди). OpenAI се нарежда пети с около 4000.

Тези показатели не са окончателен критерий, но показват тенденция. В същото време други тестове, като тези на Artificial Analysis през август, поставят модел на OpenAI с една крачка пред DeepSeek. Още: Кристалина Георгиева: Изкуственият интелект ще засегне 60% от работните места

OpenAI и Meta остават водещи американски разработчици на софтуер с отворен код, подчертава Солайман. Китайските им конкуренти обаче демонстрират впечатляваща гъвкавост и разширяват присъствието си с авангарден софтуер за генериране на изображения и видео.

Първоначално идеята за отворен код може да изглежда противоречива за компании, ориентирани към печалба. Но когато даден проект се превърне в индустриален стандарт, печалбите следват – пример е Android на Google, който задвижва повечето смартфони в света и насочва милиони потребители към екосистемата на компанията.

Свободното публикуване на модели с изкуствен интелект обаче е по-сложно от класическия софтуер, тъй като поведението на ИИ често е непредсказуемо. Затова водещи американски компании като OpenAI и Google държат най-мощните си технологии затворени и ограничават възможностите на отворените си версии. Още: Искате да забогатеете бързо? КФН с призив да не се доверяваме на съвети от ИИ

Бъдещето

Тези решения ще оформят бъдещето на технологиите – и ценностите, върху които ще бъдат изградени продуктите на ИИ.

Някои експерти предупреждават, че прекомерният акцент върху надпреварата между САЩ и Китай може да бъде опасен. В доклад на AI Now Institute се посочва, че митът за "въоръжаването с ИИ" често служи като аргумент за намаляване на регулациите и данъчни облекчения за технологичните гиганти.

Нетърпението на китайските компании да споделят своите разработки и предпазливостта на американските фирми пораждат нов въпрос: ще идват ли най-добрите отворени модели занапред от Китай? Още: Google ще инвестира 15 милиарда долара в Индия за изкуствен интелект

Някои американски предприемачи и експерти смятат, че решението е в създаването на нови лаборатории, подобни на проекта ATOM – инициатива за разработване на американски модели с отворен код, конкурентни на най-добрите в света, пише The Washington Post.

Без подобни инициативи САЩ рискуват да изостанат. Година след първия си апел за по-отворени технологии Зукърбърг вече звучи по-предпазливо: "Компаниите трябва да внимават кой софтуер с отворен код използват". Meta може да запази следващия си модел за себе си.

Автор: Кевин Шаул

Превод: Ганчо Каменарски