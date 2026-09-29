Всеки трети в болница: Днес е отчетена двумилионната хоспитализация в България

Днес е отчетена двумилионната хоспитализация в България, а остават цели 3 месеца до края на годината. Това съобщиха от Института за пазарна икономика.

"Припомняме, че при население от 6,4 милиона души, средно всеки трети българин преминава през болница годишно. Това няма как да завърши добре!", смятат от ИПИ.

Според тях болничната помощ силно доминира здравеопазването, въпреки че около 1/3 от клиничните пътеки могат да се извършват извън болниците.

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"Ще има ли промяна в тази статистика и кога?", попитаха от ИПИ.

"2 милиона хоспитализации от началото на годината до днес! Време за дълбоко преосмисляне на модела за финансиране на болниците (и изобщо здравеопазването)", категоричен е Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика.

Припомняме, че за миналата 2025 г. общият брой хоспитализации у нас достигна 2,6 млн. Хоспитализациите по спешност са били 1 360 600, докато сега, тези от началото на годината, са 1 040 621.

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Според данните от отчета на Националната здравноосигурителна каса към 30 юни за първите 6 месеца на тази година беше регистриран ръст на броя на хоспитализациите в България. В болниците бяха отчетени близо 100 000 повече приема спрямо същия период на миналата година, а ръстът достига 4,7%.

Според НЗОК сред причините за увеличението са разширяването на диагностичните възможности и по-широкото използване на високотехнологични методи за лечение.