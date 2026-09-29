Владимир Кличко иска временно настойничество над имуществото на Хейдън Пенетиър

Бившият годеник на Хейдън Пенетиър, Владимир Кличко, подаде молба на 24 септември да бъде назначен за временен настойник на дъщеря им Кая. Кличко и Пенетиър се запознаха през 2008 г., а пет години по-късно двамата се сгодиха. През 2014 г. се роди дъщеря им Кая. Когато Пенетиър и Кличко се разделиха през 2018 г., на Кличко беше предоставена пълна родителска грижа за дъщеря им.

Пенетиър почина внезапно на 16 август, на 36-годишна възраст. Тя беше намерена в безсъзнание в жилище в Грийнвил, Южна Каролина, и по-късно беше обявена за мъртва. Пристигналите на място спасители ѝ оказаха "медицинска помощ". Разследването на внезапната ѝ смърт все още продължава.

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На фона на разследването 50-годишният Кличко подаде молба за временно настойничество от името на Кая, която е единствената наследница на имуществото на Пенетиър, според съдебни документи, получени от списание "PEOPLE". В молбата от 24 септември се посочва, че решението трябва да бъде взето "незабавно", тъй като това ще даде на Кличко "необходимото право да подаде молба за наследствено производство по отношение на Хейдън и правомощието да номинира предложен администратор на наследството ѝ".

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Той изразява опасения, че ако това не стане незабавно, "съществува голяма вероятност имуществото, принадлежащо към наследството на Хейдън, да бъде изгубено, повредено или разпиляно, преди да бъде назначен надлежно личен представител, който да го защити".

През август - месецът, в който Пенетиър почина, източник съобщи на списание "PEOPLE", че Агенцията за борба с наркотиците (DEA) участва в разследването. Девет дни след смъртта ѝ DEA получи заповед за претърсване с цел намиране на доказателства за незаконни наркотици и проведе претърсване в дома на актрисата в Лос Анджелис, както по-рано съобщи източник на "PEOPLE".

Трябват спешни решения

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Кличко твърди, че спешността на случая "пряко и неблагоприятно засяга" 11-годишната Кая, тъй като тя е единствената наследница на цялото имущество на майка си. В подаденото заявление той се стреми да гарантира, че ще може да запази имота в Лос Анджелис, когато разследването приключи. Кличко твърди, че преди смъртта на Пенетиър тя е наела охранителна фирма, за да пази дома ѝ, "поради документирано опасение, че дадено лице е получило неразрешен достъп до имота на Хейдън". Той твърди, че ключалките на дома са били сменени, а ценностите, като например дизайнерски дрехи, са били преместени. "Въпреки гореизложеното се очаква, че това лице ще продължи да се опитва да присвои имущество, принадлежащо на наследството на Хейдън", твърди той.

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Кличко също така "смята, че лица, които не са членове на семейството, но са имали връзки с Хейдън в миналото, са получили достъп до имейлите на Хейдън и са ги унищожили". В подаденото заявление Кличко твърди, че е бил "информиран", че личните вещи на Пенетиър, включително бижута, са "изчезнали или все още не са открити".

Той отбелязва, че властите държат някои вещи в рамките на разследването, но иска да се увери, че представителят на наследството ѝ ще "събере липсващите активи и ще сътрудничи на правоохранителните органи". В месеците преди смъртта си Пенетиър говори открито за това, че ще предостави на Кличко пълно попечителство над Кая в мемоарите си от май 2026 г., озаглавени "This Is Me: A Reckoning".

В книгата тя описва това съкрушително решение като "най-мъчителното преживяване в живота ми", като разсъждава върху всичко – от травматичното си раждане и следродилната депресия до борбата си със зависимостта.