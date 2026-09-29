"Няма условия за конституционни промени": Муцунски обвини България и се оплака, че няма интерес от сближаване

Министърът на външните работи и външната търговия на югозападната ни съседка Тимчо Муцунски казва, че Северна Македония е готова за разговори с България и за търсене на решение, но не и за повдигане на въпроси, които според него засягат идентичността, езика и вътрешнополитическите отговорности на държавата, предаде skopjeinfo.mk. В гостуване в предаването „Тема на деня“ по ТВ Сител, Муцунски заяви, че целта е да се намери решение, което ще осигури предвидимост и сигурност в процеса на европейска интеграция.

„Трябва да разговаряме, макар че някои теми не могат да бъдат обсъждани, но съм убеден, че има място за творчество и ако има воля от съседна България, може да се стигне до решение. Имаме задължение да работим и да намерим решение“, каза Муцунски.

Според него в момента няма условия за конституционни промени поради начина, по който България се позиционира в процеса.

Надява се на намеса от ЕК

Муцунски посочи, че комуникация между Скопие и София съществува, но че досега не е имало сближаване на позициите. Той обяви, че ще бъде в София следващата седмица за среща, свързана с Коридор 8, и че очаква да се срещне с българския си колега Велислава Петрова-Чамова.

Както той каза, двустранните контакти досега не са довели до конкретен напредък, поради което смята, че е необходимо по-силно участие на Европейския съюз.

„Има комуникация, но поради липса на интерес от другата страна не може да се каже, че има сближаване“, каза Муцунски.

Той гледа положително и на посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, с която, както обяви, една от темите ще бъдат отношенията с България и възможността за намиране на решение.

Муцунски пак си измисля, че България ще има нови условия

Муцунски повтори, че за македонската страна е от решаващо значение всяко възможно решение да гарантира предвидимост на процеса на европейска интеграция. „Европейският съюз и 26 държави-членки ни казват: единственото предварително условие са конституционните промени. Една държава-членка ни казва: има много повече“, каза той, оценявайки, че именно тук възниква проблемът с предвидимостта.

Според Муцунски е неприемливо в процеса на присъединяване да се въвеждат въпроси, свързани с исторически наративи, език и теми, които според него са част от суверенните компетенции на държавата.

Теми, които са разписани във втория протокол между България и Северна Македония и не са нови, а са част от европейската преговорна рамка, по която югозападната ни съседка се е съгласила.

„Очакваме да влезем в Европейския съюз със засилена идентичност и същевременно очакваме ЕС и процесът на присъединяване да се стремят към трансформация на нашите институции, а не на националната ни идентичност“, каза Муцунски. ОЩЕ: Заместник на Муцунски проговори български в София, няма проблем с вписването на българите в конституцията