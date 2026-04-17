TUES Fest 2026 – Where Steps Tell Stories

TUES Fest е денят на отворените врати на Технологично училище "Електронни системи" към Техническия университет – София, организиран изцяло от екип ученици. Събитието събира на едно място ученически проекти и дава възможност на бъдещи кандидат-гимназисти, родители и гости да се запознаят отблизо с обучението, практическите умения и общността на училището.

Голяма новина тази година е, че от учебната 2026/27 година ТУЕС към ТУ – София ще премине през значително разширяване – броят на паралелките нараства от 4 на 6, като се въвеждат нови професии и език. Руският език отпада и се заменя с немски, а новите паралелки включват "Интелигентни системи", "Роботика", "Разработка на софтуер" и "Комуникационни и компютърни мрежи".

На 26 април 2026 г. в Иновационен форум "Джон Атанасов" в София Тех Парк ще се проведе TUES Fest 2026 под мотото "Where Steps Tell Stories". Темата отразява пътя на учениците в ТУЕС – от първите стъпки в програмирането до създаването на реални технологични проекти с практическо приложение.

По време на събитието ще бъдат представени рекордните 170 ученически проекта в категориите:

embedded

софтуерни разработки (software)

компютърни мрежи

Проектите ще бъдат оценявани и награждавани в съответните категории, като част от програмата ще включва и официална церемония по награждаване и закриване.

Посетителите ще могат да се насладят на разнообразна храна на място, предоставена от фуд тръкове.

TUES Fest 2026 ще предложи на посетителите възможност да се запознаят с реалната работа на учениците в ТУЕС – чрез директен контакт с тях и техните проекти, както и чрез разговори с преподаватели, алумни и представители на технологичната индустрия.

Акцент в тазгодишното издание ще бъдат нашите battle bots – роботи, създадени от ученици. Те ще се изправят един срещу друг в специално изградена арена. Инициативата представя по вълнуващ и интерактивен начин практически умения в областта на хардуера, механиката и управлението на системи.

Освен проектите, посетителите ще имат възможност да се запознаят и с извънкласните дейности в училището, включително:

– клубове по интереси:

Cisco академия, TUES AI & Software, Embedded клуб, TUES Music, Литературен клуб, БЧК ТУЕС, Дебати ТУЕС

– ученически инициативи и вътрешни проекти:

TUES Talks, NextGen

– активната общност от настоящи ученици и завършили ТУЕС

Събитието се реализира с подкрепата на партньорски компании и организации от технологичния сектор, които допринасят за развитието на практическите умения на учениците и свързват образованието с реалната индустрия.

TUES Fest 2026 ще бъде излъчван на живо в YouTube канала на Hack TUES, както и във Facebook страницата на ТУЕС.

Събитието е с вход свободен и е отворено за всички, които искат да се докоснат до средата, в която се развиват бъдещите специалисти в технологичния сектор.

Повече информация за Hack TUES 12 можете да намерите на официалния сайт на събитието, както и във Facebook, Instagram и LinkedIn.

За ТУЕС

Технологично училище "Електронни системи" към Технически университет – София е национално значимо технологично училище, което подготвя бъдещи специалисти и лидери в ИТ сектора. Учениците преминават през интензивна петгодишна програма, съчетаваща теоретична подготовка и практически умения, като развиват критично мислене, работа в екип и предприемачески дух.

За АЗТУЕС

Асоциацията на завършилите ТУЕС обединява общността от бивши и настоящи ученици, преподаватели и приятели на училището. Организацията подпомага развитието на ТУЕС и изгражда мост между образованието, бизнеса и неправителствения сектор с цел създаване на качествени ИТ кадри.