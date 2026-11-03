Украйна работи: "Железен купол" за заглушаване на "Шахед"-и в Киев и очила-бомби за руски оператори на дронове (ВИДЕО)

"Не е тайна, че паралелно с войната на фронтовете в момента тече така наречената "градска война". И в "градската война“ се провеждат и важни специални операции. Една от тях е операцията по защита на столицата с устройства за радиоелектронна борба (РЕБ - т.е. електронно заглушаване) срещу дистанционно управляеми дронове "Шахед". Това написа в официалния си канал в Телеграм Серий Бескрестнов, с позивна "Светкавицата" - съветник по електронни и радиокомуникации на украинския президент Володимир Зеленски. Бескрестнов беше такъв съветник и на бившия министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров.

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В новата си публикация Бескрестнов описва своеобразен "Железен купол" над Киев срещу "Шахед"-и. "Една от технологиите, която позволява на противника да търси цели и да контролира "Шахед"-и от разстояние, се нарича MESH- радиокомуникация (по същество мрежа от буквално рутери, препредаващи сигнал). Руският оператор, чрез радиомодем, инсталиран на дрона, го управлява от територията на Руската федерация - така че беше необходимо да се създаде защитен купол над Киев, който да пречи на радиокомуникацията", описа "Светкавицата". С други думи - да бъдат намерени рутерите в Киев, които препредават сигнала за навигация.

Ukraine has deployed a large-scale electronic warfare “dome” across Kyiv to disrupt MESH radio communications used to remotely control Russian Shahed drones. According to radio technology expert Serhii Flash, hundreds of antenna and EW equipment locations were installed throughout the capital in just weeks. The effort involved major Ukrainian security and defense institutions and reportedly forced Russia to pause, upgrade its Shaheds and seek alternative technical solutions. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 2, 2026

Уточнението от Бескрестнов: "Задачите бяха мащабни и амбициозни - да се извърши голям обем работа в целия град за няколко седмици. В процеса бяха включени всички основни производители на оборудване за РЕБ, които произвеждаха и инсталираха оборудване денонощно. Генералният щаб, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Съветът за национална сигурност и отбрана, Министерството на отбраната и други подразделения на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) работиха по операцията. Тя беше под постоянния контрол на президента.

Операцията се оказа трудна не само технически, но и организационно. Защото говорим за стотици места за антени и оборудване в целия град. Тази операция принуди противника да спре, да модернизира "Шахед"-ите и да потърси други решения".

Впоследствие Бескрестнов се оплака в отделна публикация, че е бил критикуван за изнесената информация: Когато не казвам как конкретно се борим, критики. Когато казвам - пак критики.

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ФСБ с предупреждение за оператори на дронове

Междувременно, ФСБ публикува предупреждение и то онагледено с видеокадри, според което украинските спецслужби пращат на руски оператори на дронове очила за дистанционна връзка, които са заредени с експлозив. Той се взривява тогава, когато очилата бъдат включени. Това не е първи такъв сигнал за въпросната украинска стратегия - с нея буквално се елиминират едни от най-ценните военни кадри в човешка сила, оператори на дронове.

Smart goggles — with explosives inside! Russia's FSB has released another spy thriller. According to the agency, Ukrainian intelligence rigged FPV goggles with explosives for Russian drone operators. The surprise package was sent disguised as humanitarian aid. During an inspection, explosives were allegedly found inside the goggles, designed to go off when they were switched on. Similar goggles were reportedly seized at post offices in several other regions, the FSB claims. And, of course, Ukrainian intelligence is to blame. — NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2026