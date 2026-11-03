София разширява разделното събиране на боклук, затяга и контрола

Близо 900 нови точки с цветни контейнери и над 3,6 милиона литра допълнителен обем за разделно събиране на отпадъци от опаковки ще бъдат осигурени в София. Това е една от основните промени в новите петгодишни договори, които Столичната община подписа с трите лицензирани организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки – "Екопак България", "Екобулпак България" и "Булекопак". Договорите предвиждат по-гъста мрежа от контейнери, по-удобни съдове, по-добра организация на обслужването и засилен контрол върху операторите.

"Над половината от отпадъците, които изхвърляме в сивите контейнери, могат да бъдат рециклирани. А всеки тон отпадък в сивите кофи струва на софиянци над 200 евро за събиране, транспортиране и обработка", заяви кметът Васил Терзиев.

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Повече разделно събиране - по-малко разходи

"Повечето софиянци не знаят, че вече са платили за управлението на отпадъците от опаковки чрез цената на продуктите. Когато тези опаковки попаднат в сивия контейнер, плащаме отново – през разходите на общината", посочи Терзиев.

С новите договори обемът на цветните контейнери в София се увеличава с близо 36%. През 2025 г. в столицата са събрани близо 30 000 тона отпадъци от опаковки. При запазване на сегашната ефективност на системата разширението създава потенциал това количество да достигне около 41 000 тона годишно.

Това означава близо 11 000 тона допълнителни отпадъци, които могат да бъдат насочени към рециклиране вместо към контейнерите за смесени битови отпадъци. При разход от над 200 евро за събиране, транспортиране и обработка на тон смесен отпадък потенциално избегнатите разходи могат да надхвърлят 2 млн. евро годишно.

Зад въвеждането на новите изисквания стоят две години работа, обжалвания, съдебни спорове и трудни преговори. След проведени преговори Столичната община и организациите постигнаха споразумение, което позволи подписването на новите договори и запазването на по-високите стандарти за услугата.

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Какво се променя с новите договори?

Новите договори предвиждат значително разширяване и модернизиране на системата за разделно събиране в столицата.

Близо 900 нови точки за разделно събиране ще увеличат достъпността на услугата в кварталите, а допълнителният обем на съдовете ще надхвърли 3,6 милиона литра.

По-гъста мрежа от контейнери – в голяма част от районите се предвижда по един контейнер на всеки 400 жители при нормативно изискване за един на 550 жители.

По-удобни съдове – предвижда се подмяна на съществуващи контейнери с нови с вместимост 1700 литра и над 80% по-големи отвори, които ще улеснят изхвърлянето на кашони и обемни опаковки.

Отделни графици за търговските обекти, които генерират големи количества картон и опаковки, за да се намали натоварването върху кварталните контейнери.

По-строг контрол върху операторите – въвежда се GPS проследяване в реално време на специализираните автомобили чрез системата на Столичния инспекторат. Договорите предвиждат финансови санкции при неспазване на графиците, некачествено почистване около съдовете и нарушения на изискванията за контрол и проследяване.

Засилват контрола върху неправилното изхвърляне на отпадъци

Паралелно с разширяването на системата Столичната община затяга контрола върху неправилното изхвърляне на отпадъци от граждани и търговски обекти.

Само от началото на октомври Столичният инспекторат е съставил 35 акта и е наложил 149 глоби с фиш на физически и юридически лица за нарушения, свързани с изхвърляне на рециклируеми отпадъци в контейнерите за битови отпадъци, както и за оставяне на едрогабаритни отпадъци извън графика или на неразрешени места. Най-много нарушения са установени в районите „Триадица“, „Сердика“, „Средец“, „Люлин“ и „Надежда“.

„Неудобната истина е, че повече контейнери и по-добра организация няма да бъдат достатъчни, ако продължаваме да изхвърляме кашони в сивите кофи или да оставяме отпадъци безразборно около тях. Поради това затягаме и контрола върху нарушенията“, подчерта Терзиев.

Успоредно с подписването на новите договори Столична община предприема стъпки за уеднаквяване на системата за разделно събиране и в районите „Кремиковци“ и „Овча купел“, които не са включени в новите споразумения с трите организации.

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Заместник-кметът по екология инж. Николай Неделков внесе доклад до Столичния общински съвет с предложение за промяна на досегашния модел за двата района. Предлага се отпадане на изискването дейността да бъде възложена на общинското дружество “Софекострой” и отмяна на предходното решение за разходване на общински средства за закупуване на контейнери и специализирана техника.

Целта е да се създаде възможност за избор на организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки по общите минимални изисквания на Столичната община, както и да се гарантират същите стандарти за обслужване, контрол и отчетност, които се въвеждат в останалите райони.

Предложението предстои да бъде разгледано от Столичния общински съвет. След произнасянето му общината ще представи допълнителна информация за следващите стъпки по организацията на разделното събиране в двата района.

Столична община подготвя и промени в организацията на събирането на едрогабаритни и строителни отпадъци, които да осигурят по-удобни възможности за гражданите да се освобождават от тях, без да се замърсяват улиците и пространствата около контейнерите.