Скрит обект в центъра на Млечния път разкри истинската възраст на нашата галактика

Астрономите откриха най-стария звезден куп в Млечния път. Хипотезите за възрастта на нашата галактика вероятно ще се наложи да бъдат преразгледани след тези открития.

Най-старият звезден куп в Млечния път

Учени са установили, че кълбовидният звезден куп VVV CL001, скрит от плътен воал от прах, в центъра на Млечния път, е почти толкова стар, колкото самата Вселена. Това означава, че нашата галактика може също да е много по-стара от предишните оценки. Резултатите от изследването са публикувани на сървъра за препринти arXiv, пише Phys.

Кълбовидните звездни купове са едни от най-старите обекти в нашата галактика Млечен път. Те съдържат звезди на възраст от 10 до 13 милиарда години или повече. Благодарение на най-старите купове, астрономите са определили, че Млечният път е на над 13 милиарда години. За сравнение, възрастта на Вселената се оценява на почти 13,8 милиарда години.

Кълбовидният куп VVV CL001, разположен в центъра на нашата галактика, е открит за първи път през 2010 г., а през 2019 г. астрономите потвърдиха, че той наистина е кълбовиден куп и е един от най-старите. Той обаче е скрит зад гъсти облаци междузвезден прах, така че учените не са успели да определят точното разстояние до купa или истинската му възраст.

Авторите на новото изследване са използвали данни, получени с наземни телескопи и космическия телескоп Хъбъл, за да прецизират разстоянието до VVV CL001 и нейната възраст.

Чрез сравняване на звездите на клъстера с теоретичен модел на звездната еволюция, изследователите определили разстоянието му на около 24 000 светлинни години. Също така, изучавайки химичния състав на клъстера, астрономите стигнали до заключението, че той се е образувал преди около 13,4 милиарда години. Следователно, той може да е най-старият кълбовиден клъстер в нашата галактика, почти толкова стар, колкото самата Вселена.

Предвид новите данни, астрономите може да се наложи да преосмислят възрастта на Млечния път, тъй като нашата галактика може също да е на 13,4 милиарда години.

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Наскоро стана ясно, че астрономи от Северозападния университет и университета Макгил за първи път проследиха произхода на бърз радиовзрив до покрайнините на древна, „мъртва“ елиптична галактика – среда, която преди това не е била свързвана с това явление. Резултатите от изследването са публикувани в The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Източникът, обозначен като FRB 20240209A, е открит за първи път от радиотелескопа CHIME през февруари 2024 г. От февруари до юли 2024 г. Същият източник е произвел още 21 импулса - общо 22 избухвания. Шест от тях са били засечени от спомагателен телескоп, разположен на 60 км от главната станция CHIME, което позволява точното местоположение на източника в небето.