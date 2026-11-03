Блъснаха дете на пешеходна пътека в Горна Оряховица

Дете на 10 години е пострадало при пътен инцидент на пешеходна пътека в Горна Оряховица, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията във Велико Търново. Произшествието е станало снощи около 20:00 часа. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 22-годишен месен жител, е блъснал пресичащото на пешеходна пътека дете. Още: Автомобил блъсна 10-годишно момиче в Пернишко

То е откарано във великотърновската болница и настанено за лечение с фрактура на крака. Водачът е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. Причините за инцидента са в процес на изясняване. По случая е започнато досъдебно производство. БТА припомня, че момиче на 13 години пострада при пътен инцидент на пешеходна пътека във Велико Търново през август. Още: Излязло внезапно пред колата: Млад шофьор блъсна 7-годишно дете