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Блъснаха дете на пешеходна пътека в Горна Оряховица

03 ноември 2026, 10:05 часа 782 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Блъснаха дете на пешеходна пътека в Горна Оряховица

Дете на 10 години е пострадало при пътен инцидент на пешеходна пътека в Горна Оряховица, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията във Велико Търново. Произшествието е станало снощи около 20:00 часа. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 22-годишен месен жител, е блъснал пресичащото на пешеходна пътека дете. Още: Автомобил блъсна 10-годишно момиче в Пернишко

То е откарано във великотърновската болница и настанено за лечение с фрактура на крака. Водачът е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. Причините за инцидента са в процес на изясняване. По случая е започнато досъдебно производство. БТА припомня, че момиче на 13 години пострада при пътен инцидент на пешеходна пътека във Велико Търново през август. Още: Излязло внезапно пред колата: Млад шофьор блъсна 7-годишно дете

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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