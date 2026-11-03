Днес хладилници, утре електроуреди, коли и централи: Колко от технологичната инфраструктура може да бъде хакната?

Ако хакерите могат да поемат контрола над фризер в супермаркет, колко уязвими са другите технологии?

Супермаркети в цяла Европа са били засегнати от кибератака, засягаща хладилниците и фризерите им, което поражда безпокойство относно уязвимостите на свързания с интернет хардуер - от промишлени машини до обикновени домакински уреди, пише ВВС.

Умните устройства, свързани с интернет, могат да включват хладилници, централно отопление и дори перални машини. И макар това да улеснява дистанционното им управление, на теория всяко устройство, което се свърже с интернет, може потенциално да бъде използвано от злонамерени лица. Това обаче не означава, че хакерите могат лесно да поемат контрол над него, а световните марки обикновено полагат големи усилия, за да гарантират сигурността на технологиите си.

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Усилията на производителите

И преди са били откривани слаби места в някои устройства. През 2015 г. изследователи демонстрираха как уязвимост в интелигентен хладилник на Samsung може да им позволи да прихващат интернет трафик. Но няма доказателства, че домакинските уреди са били цел на кибератаките, насочени към супермаркетите през ноември.

Кийрън Мартин, бивш изпълнителен директор на Националния център за киберсигурност (NCSC) на Обединеното кралство, коментира, че производителите трябва да положат повече усилия, за да направят свързаните устройства сигурни.

„Има много повече, което трябва да изискваме от големите технологични компании, за да ни осигурят по-безопасни устройства и продукти на първо място“, каза той и посъветва потребителите да актуализират устройствата си и да активират многофакторно удостоверяване, където е възможно. „Знам, че е досадно, но отнема само няколко секунди“, каза той.

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От април 2024 г. законодателството на Обединеното кралство изисква производителите на определени потребителски интелигентни устройства да отговарят на минимални стандарти за киберсигурност, включително изисквания относно пароли и актуализации за сигурност.

NCSC заяви, че работи с международни партньори и индустрията, за да разбере инцидентите в супермаркетите.

Изследователи от UK Cyber ​​Defence са идентифицирали над 800 интерфейса за хладилни и сградни системи, свързани с британски търговци на дребно, до които може да се осъществи достъп през публичния интернет. Това не означава непременно, че могат да бъдат хакнати, но може да ги изложи на риск от атаки, използващи слаби пароли или софтуерни уязвимости.

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Правителството вече проведе разговори с висши търговци на хранителни стоки относно киберустойчивостта след първите атаки срещу супермаркети.

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Хелън Дикинсън, главен изпълнителен директор на Британския консорциум за търговия на дребно, заяви, че киберинцидентите са основен проблем за търговците на дребно, като фирмите работят съвместно с NCSC, за да споделят разузнавателна информация и да укрепят защитата си.

Това не би бил първият път, в който хакерските атаки разкриват проблема, свързан със сектора на доставките на храни.

Когато британските супермаркети M&S и Co-op бяха атакувани от хакери с ransomware през май 2025 г., търговците на дребно се затрудниха да заредят някои от рафтовете на магазините с пресни продукти. Клиенти в цяла Великобритания се оплакаха от празни рафтове в дните след атаката.

Том Хегел, изследовател във фирмата за киберсигурност SentinelOne, заяви, че търговците на дребно трябва да бъдат по-наясно с това кой носи отговорност. „Въпросът, на който търговците на дребно трябва да отговорят, е кой е отговорен за сигурността на това оборудване, а не само кой го ремонтира“, каза той и добави, че интернет свързаността може да направи ежедневните технологии по-удобни, но е необходима сигурност, за да се поддържа синхрон.

„След като хакер може да управлява тези контроли, иначе стандартни функции като размразяване се превръщат в инструменти за нарушаване на работата“, каза той. „Промяната на настройка може да унищожи физическия запас, не само да прекъсне компютърната система.“

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Могат ли автомобилите, електроцентралите и водоснабдяването да бъдат уязвими?

Извън дома, свързаните технологии се използват за дистанционно управление на промишлени машини и превозни средства.

Експертът по киберсигурност Кен Мънро посочи демонстрация от 2015 г., при която изследователи дистанционно хакнаха Jeep чрез неговата свързана с интернет инфотеймънт система, което доведе до подобрения в сигурността на превозните средства.

„За щастие, автомобилната индустрия осъзна това и отстрани проблема“, каза той.

Мобилните връзки се използват широко и за наблюдение на оборудване в електроцентрали и водоснабдителни мрежи, което позволява на инженерите да управляват системите дистанционно.

Мънро смята, че британските комунални услуги като цяло са добри в осигуряването на тези връзки, но стандартите варират в различните части на света.

Най-голямото му безпокойство са по-малките, слабо финансирани комунални компании, които може би все още разчитат на по-старо и уязвимо оборудване.

Без подходяща защита „всяка фабрика или оборудване“, свързано с интернет – от производители на автомобили до електрическа или транспортна инфраструктура, ​​може да се изправи пред подобни рискове, смята Оливие Далой, експерт по киберсигурност в Zscaler.