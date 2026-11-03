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Пловдив ще крещи "Break Stuff"! Limp Bizkit закриват PHILLGOOD 2027

03 ноември 2026, 10:15 часа 827 прочитания 0 коментара
Снимка: Fest Team
Пловдив ще крещи "Break Stuff"! Limp Bizkit закриват PHILLGOOD 2027

PHILLGOOD обявява третия хедлайнер на изданието догодина и това са Limp Bizkit. Една от най-разпознаваемите банди на ню метъла, онaзи, която първа започна да смесва тежки китари с хип-хоп, фънк и електроника, ще закрие фестивала на 18 юли 2027 г. на Гребната база в Пловдив. Така в рамките на три дни, от 16 до 18 юли, PHILLGOOD 2027 събира три световни имена с напълно различен звук, цветни като самия фестивал - Robbie Williams, The Chemical Brothers и Limp Bizkit.

Създадени през 1994 г. в Джаксънвил, Флорида, Limp Bizkit са сред най-успешните представители на ню метъла от 90-те, но влиянието им върху рок музиката е силно и до днес. Звукът им се гради върху рап вокалите и сценичната енергия на Фред Дърст, експерименталните китари на Уес Борланд, барабаните на Джон Ото и скречовете и семплите на DJ Lethal. Българската публика още помни първото им гостуване през 2009 г. в София и не спира да ги посочва сред най-желаните артисти за концерт у нас през годините.

Пробивът на Limp Bizkit на световната сцена идва с албума "Significant Other" (1999), който дебютира на първо място в Billboard 200 и има седемкратно платинен сертификат в САЩ. В него са едни от най-обичаните им песни, "Nookie" и "Break Stuff", която днес е в клуба на песните с над 1 милиард стрийма в Spotify! Година по-късно "Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water" също оглавява Billboard 200 и продава над един милион копия в САЩ само за първата седмица. Сред хитовете на групата са любими парчета като "Re-Arranged", "Rollin’ (Air Raid Vehicle)", "My Way" и "My Generation", кавъра на "Behind Blue Eyes" на The Who, който влиза в челната тройка на класациите в Австрия, Дания, Германия и Норвегия, както и "Take a Look Around" от саундтрака на "Мисията невъзможна 2". С над 40 милиона продадени записа по света и три номинации за "Грами", Limp Bizkit са сред най-търсените фестивални хедлайнери и в момента. Само през 2026 г. групата оглави Download във Великобритания, както и Aftershock и Louder Than Life в САЩ. Ще ги видим и у нас, на второто издание на PHILLGOOD следващото лято.

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Фестивалът се открива на 16 юли с Robbie Williams, който през януари 2026 г. изпревари The Beatles и стана артистът с най-много албуми номер едно в историята на британските класации – цели 16. А на 17 юли The Chemical Brothers, британското дуо на Том Роуландс и Ед Саймънс, пристига с шест награди "Грами" и с едно от най-мащабните аудио-визуални шоута в електронната музика. Билетите за PHILLGOOD 2027 са в продажба в мрежата на Ticket Station, като тридневните са на цени от 199 евро, а еднодневните билети на цени от 99 евро.

PHILLGOOD е място, където музиката събира поколения и жанрове. Три дни, в които лятото намира своята честота на 432 Hz, вибрацията, в която всичко звучи по-чисто, по-ярко и по-живо, а Пловдив отново се превръща в епицентър на музикалната еуфория.

PHILLGOOD участва в публичното гласуване за European Festival Awards, наградите, с които европейската фестивална индустрия отличава най-добрите си събития. Можете да го подкрепите до 20 ноември на europeanfestivalawards.org.

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PHILLGOOD се организира от "Фест Тийм" ООД като част от програмата "Наследство 2023" на Фондация "Пловдив 2019" и с подкрепата на Община Пловдив. Следете новините за предстоящите артисти на phillgood.ink, festteam.bg и във Facebook страницата на фестивала.

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Limp Bizkit фестивали концерти PhillGood Festival
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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