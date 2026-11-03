HUAWEI Watch D3 – когато грижата за здравето е на първо място

Мисията на HUAWEI Watch D3 е специфична, но пък много благородна – часовникът издига проследяването на здравните показатели на притежателя си на ново ниво. Това не е само часовник, но и напълно функционален уред за измерване на кръвно налягане, който може да е винаги с вас и да държи вас и близките ви информирани за здравословното ви състояние. А нека си го признаем – на даден етап от живота става все по-наложително да следим отблизо кръвното налягане.

Въпреки силната си насоченост към здравните показатели, HUAWEI Watch D3 не е скучновато устройство с вид на болнична апаратура. На вид е достатъчно изискан и ненатрапчив, с правоъгълен екран (размер 1,92 инча), каишка с въздушна възглавница, изработена от полимер (даже две – за по-малки и по-големи китки, както и специална линийка за определяне на подходящия размер), предлага се в 3 цвята (Black, White и Mocha Gold) и тялото тежи едва 40 грама при дебелина на корпуса 11.3 мм – показатели, които бележат подобрение спрямо предната версия на часовника. Свързаността се осъществява чрез Bluetooth, има и NFC за безконтактни плащания. Батерията се зарежда безжично с доставена в комплекта магнитна стойка, а типичната издръжливост с едно зареждане е около 6 дни, което включва и редовно измерване на кръвното налягане през деня.

За да се инициализира часовникът, е необходимо приложението за телефон HUAWEI Health, което може да бъде изтеглено както на смартфони на компанията, така и на устройства с Android или iOS. През него можете да настроите часовника, да инсталирате обновления и приложения, да следите активности и здравни показатели. С други думи – приложението е важна част от екосистемата и постоянно се надгражда с нови функционалности.

Преди да продължим с описанието на часовника и възможностите му, трябва да направим едно важно уточнение. HUAWEI WATCH D3 не е медицинско изделие. Всички данни и резултати от измерванията са само с информативна цел и не трябва да се използват като основа за медицинска диагностика или лечение. Затова, независимо от възможностите на устройството, винаги се консултирайте с лекар, когато става въпрос за вашето здраве.

След като изяснихме това, нека преминем към представянето на часовника в реалния свят и неговите приложения. HUAWEI Watch D3 може да бъде чудесен инструмент за разнообразни групи хора, като най-очевидната е може би възрастните ни роднини, които трябва да следят редовно кръвното си налягане. Немалко хора в по-ранна възраст също имат такава необходимост – това са например хора с наднормено тегло, такива, предразположени към хипертония или пък хора, претърпели сърдечна операция. Когато разполагат с устройство, което е винаги с тях, проследяването на кръвното налягане става по-лесна задача, а също така подтиква измерването да се прави по няколко пъти на ден. Измерването става не само еднократно, но и по план, където можете да зададете в кои часове на денонощието през какъв интервал искате да се случва то. Има и създаден по подразбиране план за 24-часово амбулаторно измерване, което идва със своите изисквания за честотата – поне 20 пъти през дневната част и поне 7 – през нощната част на денонощието. Часовникът, разбира се, поддържа и измерване на пулс, а също и на сатурация, може да провери за аритмия, както и да направи ЕКГ.

Основният въпрос, разбира се, е как се справя HUAWEI Watch D3 с точността на тези измервания. Моите тестове показаха, че въпросната точност е всъщност доста висока, като може да се отбележи, че спрямо стандартен апарат за кръвно налягане, който се поставя на мишницата, стойностите идват с няколко пункта по-ниски, макар и със съвсем малко отклонение. На данните може да се разчита, особено що се касае за наблюдаване на тенденции при множество измервания на ден. Измерването на пулса, от своя страна, бих характеризирал като съвсем точно, като отклоненията спрямо два други уреда, които използвах за референтни, са в рамките на 1-2 единици и е малко спорно кой точно уред се справя най-добре. Постигнатото от HUAWEI в измерването е удивително, особено като се има предвид размерът на устройството, както и изцяло безшумното действие. Все пак надуването на въздушната възглавница се усеща, а и при измерване трябва да се заеме правилна позиция – точно както и с традиционен апарат.

Часовникът предлага възможност за измерване на кръвното налягане преди започване на физическа активност и веднага след нейното приключване, което може да даде много полезна информация за евентуално завишено кръвно, което се проявява при натоварване и е индикатор за рискове за здравето. Функцията работи при режимите бягане, ходене и колоездене, на открито и на закрито. На база на резултатите от тези измервания, HUAWEI Watch D3 може да ви насочи към подходящ тип тренировка за следващата ви сесия.

Друга интересна функционалност, за която са помислили от компанията, е възможността за получаване на напомняния за измерване на кръвното в различни ситуации, не само когато се следва график, но и при промяна на надморската височина или попадане на място с понижена температура – все условия, които биха могли да разкрият полезна информация за сърдечно-съдовото здраве.

Освен следене на сърдечно-съдовото здраве, часовникът може да бъде повече от полезен и в съставянето на цялостна картина за физическото и емоционално състояние. Той ще събере данни за качеството на съня и проблеми с дишането, докато спите, ще следи нивата ви на стрес и може да събере информация за общо 11 здравни показателя, от които да изготви доклад на общото ви състояние. Часовникът, с помощта на HUAWEI Health, отива още по-далеч и позволява данните да бъдат споделени в семейна група и дори да бъдат изпращани известия до членове на групата, ако, да речем, кръвното на възрастен роднина излезе извън нормите – възможност, която намирам за много полезна, ако трябва да се грижите за възрастен роднина, който не е винаги до вас.

HUAWEI са отделили значителен ресурс, за да направят този часовник максимално полезен, що се отнася до проследяването на здравето, но не са подминали и останалите функции, на които бихме разчитали в ежедневието. Засичането на спортни активности с над 100 различни режима за различни спортове не е забравено и е все така полезно. Спрямо предния модел забелязах подобрение в точността на геолокирането ми по време на активности на открито, както и по-точно следене на промяната на сърдечния ритъм при дейности, предполагащи такива изменения. Часовникът може да използва офлайн карти, за да маркира маршрута, по който сте минали, както и да ви навигира с помощта на Petal Maps на HUAWEI.

Цялостните ми впечатления от HUAWEI Watch D3 са, че той все повече се превръща в личен здравен помощник за китката, като предоставя навременни и надеждни данни за функционирането на тялото ни, но това не е единствената роля, в която може да бъде полезен.

В крайна сметка HUAWEI не са пренебрегнали дизайна и ергономията, нито възможностите му в спортен режим и пускат на пазара устройство, което може да преобърне представите ни за това на какво е способен един смарт часовник в ежедневието ни.