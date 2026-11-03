"Харчат като луд с картечница": Експерти предупреждават за скок на осигуровки и данъци и растящ дефицит

Ден след балотажа финансовото министерство обяви дефицит от 1.6 млрд. евро само за октомври и 5.2 млрд. от началото на годината. При това приходите изостават с десетина процента спрямо заложеното. Също и капиталовите разходи, за които отдавна предупредихме, че няма как да бъдат изпълнени, освен ако не се раздават аванси за несвършена работа. Това написа в социалните мрежи депутатът от "Демократична България" Владислав Панев.

"За десетте месеца бюджетният дефицит е вече 4 процента. Ако се чудите защо цените растат въпреки всички "мерки", които взема правителството - затова е. Като увеличаваш паричната маса какво друго да стане освен нарастване на търсенето при стагниращо производство. А така наречените мерки търговците си ги вкарват в цените, заради фактора несигурност. Пулев нека обяснява как ще се глобяваме. С комунистически похвати не се управлява пазарна икономика", добави той.

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"Но нищо. Йотова на дебата обясни, че "почти няма европейска страна с дефицит под 3 процента". Тоест, философията на управлението е ясна. Да харчи като луд с картечница пък после да се бори с цените като партизанин с мандра. Това води до дефицити, дългове и огромни разходи за лихви. Докато не се промени манталитета на управление ще сме по пързалката. Аман от популизъм", коментира още Панев.

"Голяма бюджетна секира"

Предприемачът Огнян Станоев предупреди за проблемите с новия бюджет.

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"30% поскъпване на винетките. 30% по-високи данъчни оценки. 32% по-скъп газ. Минимален осигурителен доход за самоосигуряващи се: +12,62%. Максимален осигурителен доход: +8,92%. Закупуване на пенсионен стаж: +12,63%. Това е заложено в новия бюджет. Тук не искам толкова да коментираме избори, кой крив, кой прав и тн. Правителствата стават все по-гладни. И гледат къде какво може да "мине", за да пълнят бюджета. Дали ще позволим да мине е друг въпрос, това предстои. Цената на енергията заради войните се качва. От много време също така говоря, че експозицията към енергийни компании може да тушира донякъде това, защото същото, което вдига вашите разходи, пълни техния джоб", коментира той.

"Готвят ни голяма бюджетна секира", предупреди преподавателят Емил Джасим.

"Кошницата с грижа" явно в новия бюджет се изразява в следното: вдигане на осигуровките - повече разходи за работодателя и за работника - невъзможност работодателят да повиши заплатата и по-малко пари за работника; облагане с данък на ваучерите за храна - държавата прибира данък дори от допълнителните средства за храна на работещите; повишен данък за имоти - по-малко пари в домакинствата, защото ще се отрази не само на собствениците, но и на наемателите; повишен данък за нова кола - по-малко пари в домакинствата; понижен праг за регистрация по ДДС за новоразвиващи се фирми - буквално убива растежа, никакви съкращения на администрацията и разходната част на държавата - частниците, които плащат данъци и осигуровки, поемат изцяло финансовата грижа за държавните служители и администрацията", предупреди още той.

"Тепърва ще видим какво ще е увеличението върху акцизите, които са все така данък върху потреблението, макар и косвен. Заключение: Свалят се по-три кожи от гърбовете на най-продуктивните българи, а разходите не се намаляват - типично за комунистическо-олигархичните ДС-метастази, създали настоящата управляваща партия. Финансов министър е военен от Варшавския договор, който дори не е съвсем военен, а е ЗКПЧ - заместник-командир по политическата част. Това е офицер, който отговаря за политическото и идеологическото възпитание на военнослужещите в съответствие с линията на Българската комунистическа партия (БКП). Бюджетът е точно негов образ и подобие. Идва Радевата зима", написа Емил Джасим.