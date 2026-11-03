378 дни в условия на Марс: Участниците в уникална мисия на НАСА се завърнаха у дома

Екипаж, участвал в симулацията на полет до Червената планета, е излязъл от изолация.

Мисията CHAPEA на НАСА

Мисията CHAPEA на НАСА, която имаше за цел да подготви първите астронавти, щяха да отидат на Марс, започна на 19 октомври 2025 г. Мисията включваше четирима членове на екипажа, живеещи в изолиран жилищен модул в условия, симулиращи реални условия на Червената планета. Мисията приключи на 31 октомври 2026 г. След 378 дни екипажът се завърна у дома от симулирано пътуване до Марс, съобщава Ройтерс .

Елън Елис, Рос Елдър, Матю Монтгомъри и Джеймс Спайсър са живели в 158-квадратен 3D-принтиран обитаем модул в космическия център „Джонсън“ на НАСА в Хюстън повече от година. Това е втората мисия CHAPEA, която ще помогне на НАСА да се подготви по-добре за първия човешки полет до Марс. Тя е планирана да се проведе през 30-те години на 21-ви век. Първата мисия CHAPEA се е провела през 2023-2024 г.

В продължение на повече от година участниците в експеримента изпълняваха различни задачи, включително отглеждане на култури в симулирана марсианска почва и взаимодействие със специалисти на НАСА; комуникацията се осъществяваше със закъснения, типични за междупланетната комуникация.

Участниците в мисията успяха да оцелеят при ограничени ресурси, да поддържат оперативната способност на хабитатния модул и да изпълняват задачи, симулиращи дейностите на астронавтите на Марс.

Учени от НАСА ще изучават участниците в продължение на две седмици, за да разберат по-добре как продължителната изолация и симулираните марсиански условия влияят на цялостното благосъстояние на хората. Учените искат да разберат как астронавтите се адаптират към ежедневието и изискванията на живота по време на дългосрочни космически мисии, за да гарантират поддържането на здравето и работоспособността си.

Полетът до Марс отнема от шест до девет месеца, но астронавтите ще трябва да останат известно време на Червената планета, преди да могат да се върнат. Така че първата мисия до Марс може да отнеме до три години. Може би в близко бъдеще ще се появят нови технологии, които значително ще намалят времето, необходимо за полет до Червената планета.

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Междувременно стана ясно, че китайски учени са създали катализатор за производство на метанол от въглероден диоксид на Марс. Целта е бъдещите астронавти на Червената планета да могат да произвеждат собствено ракетно гориво. Този проект е знак за сериозността на Пекин относно изпращането на хора на Марс в бъдеще. Проучване, публикувано в Journal of Deep Space Exploration, показва, че астронавтите могат да произвеждат течно гориво - метанол, използвайки въглероден диоксид в марсианската атмосфера, съобщава South China Morning Post.