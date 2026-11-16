Слънчевата енергия ще е единственият енергиен източник: Мъкс с предложение за дейта центрове в Космоса

Технологичният магнат и най-богатият човек в света Илън Мъск направи днес прогноза, че слънчевата енергия „в крайна сметка ще достигне 100% от цялата енергия“, използвана от човешката цивилизация.

„Тази математика е очевидна и тривиална“, добави Мъск в кратка публикация в X, докато отговаряше на потребител, посочващ по-ранна негова прогноза, че слънчевата електроенергия ще се превърне в „най-големия източник на енергия за цивилизацията“.

Преди няколко месеца Мъск повтори тезата си за слънчевата енергия, прогнозирайки, че технологията в крайна сметка ще доминира в производството на енергия.

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„Експоненциалният ръст на слънчевата енергия ще продължи, докато всички други енергийни източници не достигнат <<0,1%“, написа Мъск в социалната медийна платформа X.

SpaceX си осигурява немска технология за производство на слънчева енергия

Мъск заяви преди дни, че Space Exploration Technologies Corp. е поръчала модерно оборудване за производство на слънчева енергия от германската Singulus Technologies с цел годишен производствен капацитет от 100 гигавата за захранване на планираните спътници с изкуствен интелект Starmind.

„SpaceX поръча оборудване за производство на слънчева енергия HJT с мощност 100 GW/годишно от Singulus в Германия“, написа Мъск. „Това е за Starmind, за да създаде "разумно слънце"".

Източник: Getty Images

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В съобщение от 10 ноември Singulus потвърди договора за доставка на SpaceX на цялостна производствена линия за хетеропреходни слънчеви клетки на стойност над 60 милиона евро (66,92 милиона долара), като са планирани допълнителни линии. Германският производител очаква да достави първата линия през първата половина на 2027 г., подпомагайки производството на спътници в Бастроп, Тексас. Singulus заяви, че SpaceX е осигурила финансиране през март и октомври в рамките на стратегическото им партньорство.

Центрове за данни в космоса

На този фон Мъск също така се застъпва за преместването на центрове за данни в Космоса, твърдейки, че това би помогнало за преодоляване на съществуващите ограничения на мощността и би помогнало за оползотворяване на слънчевата енергия в земната орбита.

SpaceX проучва радикално различен подход на стандартния по отношение на центровете за данни. През януари компанията поиска от Федералната комисия по комуникациите да разреши "съзвездие" от до 1 милион спътника, оборудвани със захранвани от слънчева енергия центрове за данни с изкуствен интелект.

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Идеята е да се използва почти непрекъсната слънчева светлина в орбита, намалявайки зависимостта от наземните електрически мрежи и земята и водата, необходими за конвенционалните съоръжения. SpaceX смята, че това евентуално би могло да направи мащабните изчисления с изкуствен интелект много по-ефективни, съобщи Ройтерс.